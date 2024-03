Slash covert bluesklassiekers op nieuw soloalbum Orgy Of The Damned (nieuws)

Het nieuwe album van Slash staat in het teken van de blues. En net als op zijn solodebuut wordt de Guns N’ Roses-gitaarlegende bijgestaan door een grote groep rock- en popsterren, met ditmaal onder anderen Brian Johnson, Billy Gibbons, Iggy Pop, Beth Hart, Paul Rodgers en Gary Clark Jr.! De plaat, Orgy Of The Damned getiteld, verschijnt op 17 mei.

Op Orgy Of The Damned covert Slash bluesklassiekers als Robert Johnsons Cross Road Blues, T-Bone Walkers Stormy Monday en Fleetwood Macs Oh Well. Voor zijn versie van Howlin’ Wolfs Killing Floor wist de iconische gitarist een bijzonder hardrockduo naar de studio te lokken: het nummer wordt gezongen door Brian Johnson van AC/DC, terwijl Aerosmith-frontman Steven Tyler mondharmonica speelt. De Killing Floor-cover kun je hieronder al beluisteren.

In een persbericht vertelt Slash over de keuze voor deze bluessong: “Killing Floor is een van mijn favoriete Howlin’ Wolf-nummers, maar ook een van de iconische bluesriffs die mij als jonge gitarist instant raakte. Ik heb er altijd al op de een of andere manier een cover van willen maken en deze plaat was de perfecte aanleiding om dat te doen. Toen ik het nummer daadwerkelijk met de band speelde – met Brian Johnson als zanger – realiseerde ik me dat ik me vroeger nooit had kunnen stellen dat het zo geweldig klonk. En al helemaal dankzij de verbluffende mondharmonicapartij van Steven Tyler.”

Ziggo Dome

Naast elf covers bevat Orgy Of The Damned ook de instrumental Metal Chestnut, die werd geschreven door Slash zelf. De van Guns N’ Roses en Velvet Revolver bekende muzikant debuteerde in 2010 als soloartiest met een naar zichzelf vernoemd album. Daaraan werkten vele grote namen uit de pop- en rockwereld mee, onder wie Alter Bridge-frontman Myles Kennedy. Met laatstgenoemde vormde Slash vervolgens de band Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators, waarvan inmiddels vier platen verschenen zijn.

Met Myles Kennedy & The Conspirators staat Slash op 9 april ook in de Ziggo Dome in Amsterdam, met Mammoth WVH als voorprogramma.

Foto Slash in Heineken Music Hall (2014) door Megin Zondervan