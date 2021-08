Recensie The Beach Boys – Feel Flows: The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971

Feel Flows is het geluid van een bevrijde band.

Het ging eind jaren zestig niet goed met The Beach Boys. Brian Wilson was goeddeels inactief, de albums verkochten slecht en de relatie met platenmaatschappij Capitol was ernstig bekoeld. Daar kwam de naargeestige connectie met Charles Manson en zijn Family nog eens overheen. Het nieuwe decennium bracht echter nieuwe mogelijkheden. Zoals een deal met Reprise Records, waar in 1970 Sunflower verscheen.

Hoewel het album nog altijd pover verkocht, liet het met songs als Add Some Music To Your Day, Cool, Cool Water en Tears In The Morning wel een herboren Beach Boys horen. Die indruk werd versterkt op het in 1971 uitgekomen Surf’s Up, waarop de groep zich met songs als Student Demonstration Time en Don’t Go Near The Water ook nog eens van een maatschappelijk betrokken kant liet horen. Opnieuw waren de recensies goed, wat zich ditmaal wel vertaalde in klinkende verkoopcijfers.

De nieuwe creatieve bloeiperiode van The Beach Boys leverde veel meer songs op dan destijds op de albums pasten. Ze zien alsnog het licht op Feel Flows – The Sunflower & Surf’s Up Sessions: 135 tracks, waarvan er 108 nooit eerder verschenen, met o.a. demo’s, a capella-uitvoeringen en alternatieve versies. Enkele van de vele hoogtepunten zijn het Beatles-achtige Where Is She?, de door Dennis Wilson gezongen rocksong I’m Going Your Way en When Girls Get Together. Dat laatste nummer verscheen in 1980 alsnog op het album Keepin’ The Summer Alive, maar de oerversie is in alle opzichten beter. Feel Flows is het geluid van een bevrijde band.

