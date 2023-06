Rival Sons – Darkfighter (recensie)

De acht nummers op het nieuwe album van Rival Sons zijn allemaal van hoog niveau

‘When everything falls apart, music puts it back together’, aldus Rival Sons. Tijdens de pandemie heeft de rockband uit Los Angeles keihard gewerkt aan nieuw materiaal. Het resultaat mag er wezen, want alle acht nummers van het in Nashville met vaste producer Dave Cobb opgenomen Darkfighter zijn van hoog niveau. Het album start met het energieke Mirrors, dat over verlies van identiteit gaat, iets waar frontman Jay Buchanan mee te maken kreeg toen hij tijdelijk naar Tennessee verhuisde.

Zware thema’s zijn sowieso niet uit de weg gegaan. In 2021 verloor Buchanan binnen korte tijd drie jeugdvrienden en Darkside gaat over een van hen. Zijn vriend raakte verslaafd aan medicijnen en dit werd hem noodlottig. Gelukkig staan op het album ter balans ook optimistische songs als Bird In The Hand en Bright Light. Gitarist Scott Holiday mag zich vooral uitleven in het heerlijk chaotische Guillotine, dat qua sound vergelijkbaar is met I Want You (She’s So Heavy) van The Beatles. Extra leuk: voor Rival Sons is 2023 met Darkfighter nog niet klaar, want opvolger Lightbringer staat al gepland voor het einde van het jaar.

