DI-RECT, Racoon, Rival Sons en meer toegevoegd aan line-up Bospop 2024 (nieuws)

Nadat in december al een flink deel van de line-up bekendgemaakt werd, is vandaag nog een reeks namen toegevoegd aan het programma van Bospop 2024. Onder andere DI-RECT, Racoon, Rival Sons en Son Mieux treden op tijdens het festival, dat op 12, 13 en 14 juli plaatsvindt in Weert.

Met de nieuwe aankondigingen is het Bospop-programma uitgebreid met enkele van de populairste Nederlandse acts. Zo scoorde DI-RECT in het 23-jarige bestaan tientallen hits, waaronder Soldier On en Through The Looking Glass. Afgelopen december stonden de mannen maar liefst drie keer in Ahoy Rotterdam. Het is voor het eerst sinds 2004 dat DI-RECT op Bospop speelt.

Racoon deed Bospop al vijf keer eerder aan en zou er – net als DI-RECT en Son Mieux overigens – vorig jaar optreden, maar toen ging de laatste festivaldag niet door wegens noodweer dat voorspeld was. De Zeeuwse band is bekend van zowel Engels- als Nederlandstalige hits, zoals Love You More, No Mercy, Het Is Al Laat Toch en Oceaan.

Son Mieux

Het Haagse Son Mieux bestaat sinds 2015 en werd meteen na de eerste single Easy uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Sindsdien stond de zevenkoppige band op de grootste festivals (waaronder Bospop in 2022) en haalden verschillende songs de hitlijsten. De hoogste notering had Son Mieux vorig jaar met de single Tonight, maar ook Multicolor blijkt erg geliefd onder het Nederlandse publiek, getuige de 82ste plek in de Radio 2 Top 2000 van 2023.

Naast DI-RECT, Racoon en Son Mieux treedt ook Rival Sons op tijdens Bospop 2024. De Amerikaanse rockband bracht vorig jaar liefst twee albums uit, waarvan het eerste (Darkfighter) door Lust For Life met vijf sterren beloond werd. Verder zijn de Creedence Clearwater Revival-coverband The Fortunate Sons (bekend van het tv-programma The Tribute: Battle Of The Bands), de Zweedse rockgroep Smash Into Pieces, Lex Uiting, Mell VF en Boaz vandaag toegevoegd aan het programma.

De line-up tot nu toe ziet er als volgt uit:

Vrijdag:

John Fogerty, Alice Cooper, Heart, Robert Jon & The Wreck, Smash Into Pieces, Helmut Lotti Goes Metal, Mike Farris & Band, Mr. Moto, Julian Sas Band, Made In Purple

Zaterdag:

Zucchero, James Blunt, Gogol Bordello, Metejoor, The Fortunate Sons, Racoon, Lex Uiting, Mell VF, Boaz, Nevenproject, Coldplace, The Legend Of Springsteen, The Waiting, SRV Undercover, Sjako, Harry & De Gebroeëke Zwiêgelkes

Zondag:

Toto, Christone ‘Kingfish’ Ingram, The Waterboys, DI-RECT, Son Mieux, Southside Johnny & The Asbury Jukes, DeWolff, King King, Tim Christensen, Leif de Leeuw Band, Rival Sons, The Damn Truth, The Scratch, The Dreadnoughts, Tim Akkerman & The Ivy League, Vido, The Cinelli Brothers

Foto DI-RECT op Pinkpop 2023: Tiffany Peters