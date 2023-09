Royal Blood – Back To The Water Below (recensie)

Back To The Water Below suggereert in puur muzikaal opzicht meer een eenheid dan het vorige album van Royal Blood

Toen een NME-journalist onlangs zanger/bassist Mike Kerr vroeg naar het overkoepelende thema van dit vierde Royal Blood-album, verklaarde deze dat eigenlijk niet goed onder woorden te kunnen brengen. Maar, zo verzekerde hij, er zou wel degelijk sprake zijn van een onderlinge samenhang tussen de nummers. Laten we er ons hier niet aan wagen om de rode draad te determineren, zeker is dat Back To The Water Below in puur muzikaal opzicht wel degelijk meer een eenheid suggereert dan de aanzienlijk fragmentarischer voorganger Typhoons (2021).

De flirts met disco en dance-rock op dat album zijn nu opgelost in neopsychedelische nevelen en Beatle-eske harmonieën, terwijl de meer dan incidentele toetsenbijdragen de rudimentaire bas/drums-kaders van dit duo van de broodnodige franje voorzien. Nu ja, rudimentair… Kerr weet zijn bas natuurlijk nog steeds aan te vuren als betrof het een overstuurde elektrische gitaar op een Pebbles-compilatie of een outtake van T. Rex circa Electric Warrior.

