Sloper – Changing Colors (recensie)

Met het nieuwe album van Sloper is de promotie naar de eredivisie een feit

Er zijn in de lage landen goedbeschouwd niet zoveel bands meer als Sloper. Hier wordt niet bewust de garagerock, psychedelica, Southern rock of postpunk uit een voorbij decennium gerecreëerd, maar gaat het simpelweg om pakkende, traditionele en allerminst tijdgebonden rocksongs. De albumtitel dekt de lading, want de Britse zanger Peter Shoulder heeft plaatsgemaakt voor Jan Bas en met Bas Soetens heeft men nu ook een officiële bassist in de gelederen.

Het groepsgeluid is daarmee niet wezenlijk gewijzigd, al mogen we noteren dat openingstrack Never Alone hun meest hitgevoelige poprocker tot op heden is, gedomineerd door aan eightiesbands als Cock Robin en Mr. Mister herinnerende gitaarvegen en een uiterst pakkend refrein. Dat Sloper met Cesar Zuiderwijk en Mario Goossens twee drummers heeft, wordt nergens belangrijker dan de songs zelf en vraagt geen speciale aandacht. Ten opzichte van vorig werk laat de buitenwereld zich wat vaker gelden in de teksten en met de nogal ‘spooky’ gearrangeerde betonballad Frozen Memories is de promotie naar de eredivisie een feit.

