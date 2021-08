Recensie Sloper – Pulverise

De dubbele dosis drums van Sloper is een gouden greep

Pulverise is het album van vier mannen die bij elkaar kwamen met een doel voor ogen: rocken. Over de te volgen koers werd niet te veel nagedacht. Wat uit de jamsessies voortkwam, was een ronkende mix van classic rock, rauwe blues en ongepolijste garagerock. Denk aan Queens Of The Stone Age (Black Widow), The Rolling Stones (Forbidden Shadows), vroege Foo Fighters of Triggerfinger (I’m Gonna Getcha, Hang ‘Em High).

Dat laatste is natuurlijk geen toeval, aangezien drummer Mario Goossens een van de prominenten van de internationale supergroep is. De ander is Cesar Zuiderwijk, waarvan het geluid van zijn oude band Golden Earring minder luid doorklinkt. Voor de bluesy zangpartijen tekende de Brit Peter Shoulder, terwijl de Belg Fabio Canini als gitarist aangetrokken werd. De dubbele dosis drums is een gouden greep: het links en rechts van het geluidsbeeld geplaatste slagwerk geeft de songs een enorme drive.

Alles is heel onopgesmukt opgenomen. De gitaren knarsen, de zang heeft een ruw randje. Pure opwinding, waarbij de songs opvallend sterk zijn. Catchy en compact. De grootste kwaliteit is echter het gevangen enthousiasme. Sloper is een veteranenclub behept met de gretigheid van een stel jonge honden.

