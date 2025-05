Sparks – Mad! (recensie)

Mad! is weer Sparks volgens het boekje

Sinds hun terugkeer naar de popmuziek met FFS (2015) zitten de broers Ron en Russell Mael van Sparks in uitzonderlijk stabiel vaarwater: al hun albums bereiken opeens de hitlijsten en ook op muzikaal vlak blijkt dat hun uitzonderlijke arbeidsethos en – laten we eerlijk zijn – verder gevorderde leeftijden nog geen belemmeringen vormen in het afleveren van kwaliteit.

Ook Mad! is weer Sparks volgens het boekje, al valt dit keer wel op dat de heren geëxperimenteerd hebben met bevreemdende synthesizergeluiden die tracks als Do Things My Own Way en Running Up A Tab At The Hotel For The Fab (heerlijke titel ook weer!) de nodige sjeu geven, maar tegelijkertijd in combinatie met de elektrische gitaren ook een duistere ondertoon bieden die goed aansluit bij de albumtitel. Russell Mael haalt nog altijd de vocale hoogtes van weleer en de typische Sparks-humor is als altijd het hoofdingrediënt van de meeste teksten. Wie anders kan er een nummer maken over wachten voor het stoplicht?

