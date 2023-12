Het beste van 2023 volgens Lust For Life (jaarlijstjes)

In Lust For Life 137 (vanaf 20 december in de winkel) vertellen onze medewerkers over hun favoriete plaat van het jaar. En we kunnen alvast verklappen: geen enkel album werd door meer dan één schrijver genoemd. Maar leggen we de verschillende top 10’s naast elkaar, dan blijken sommige titels toch geliefd bij meerdere redacteuren – niet alleen platen van levende legendes als The Rolling Stones en Peter Gabriel, maar ook werk van nieuwere acts als The Teskey Brothers, Black Pumas en Lana Del Rey. Bekijk de verschillende jaarlijstjes (plus favoriete concerten) hieronder!

Martin Cuppens (hoofdredacteur)

Sufjan Stevens – Javelin The National – First Two Pages Of Frankenstein & Laugh Track boygenius – The Record Grian Chatten – Chaos For The Fly Mitski – The Land Is Inhospitable And So Are We Remy van Kesteren – Muses The Veils – …And Out Of The Void Came Love Lana Del Rey – Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd Jo Quail – Invocation/Supplication Kassi Valazza – Knows Nothing

Concert: The National in Ziggo Dome (29 september 2023)

Dominique van der Geld (hoofdredacteur)

Peter Gabriel – i/o Robbie Robertson – Killers Of The Flower Moon (soundtrack) The Lemon Twigs – Everything Harmony Lucinda Williams – Stories From A Rock N Roll Heart Black Pumas – Chronicles Of A Diamond Bob Dylan – Shadow Kingdom John Mellencamp – Orpheus Descending Ian Hunter – Defiance Part 1 The Rolling Stones – Hackney Diamonds Mammoth WVH – Mammoth II

Concert: Weyes Blood in Paradiso (6 februari 2023)

Robert Haagsma (adjunct-hoofdredacteur)

Steven Wilson – The Harmony Codex Trevor Rabin – Rio The Rolling Stones – Hackney Diamonds Lana Del Rey – Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd Moby – Resound NYC Foo Fighters – But Here We Are Depeche Mode – Memento Mori Metallica – 72 Seasons Myrkur – Spine I Spy – While The War Began

Concert: Queens Of The Stone Age in Ziggo Dome (4 november 2023)

Jolien Eijsink (redacteur)

The National – Laugh Track Black Pumas – Chronicles Of A Diamond The National – First Two Pages Of Frankenstein The Teskey Brothers – The Winding Way Durand Jones – Wait Til I Get Over SZA – SOS The Rolling Stones – Hackney Diamonds M83 – Fantasy Sufjan Stevens – Javelin Andy Shauf – Norm

Concert: The National in Ziggo Dome (29 september 2023) & Warhaus in Paradiso (1 april 2023)

Inge van Nimwegen (redacteur)

Spanish Love Songs – No Joy boygenius – The Record LIES – LIES Grian Chatten – Chaos For The Fly Taylor Swift – Speak Now (Taylor’s Version) Sufjan Stevens – Javelin 100 gecs – 10,000 Gecs Fireworks – Higher Lonely Power Hot Mulligan – Why Would I Watch Tiësto – Drive

Concert: Calexico in TivoliVredenburg (25 augustus, 2023)

Marck van Dongen (vormgever)

Kvelertak – Endling Colter Wall – Little Songs William Prince – Stand In The Joy Nick Shoulders – All Bad The Bones Of J.R. Jones – Slow Lightning Spidergawd – Spidergawd VII Tyler Childers – Rustin’ In The Rain Vincent Neil Emerson – The Golden Crystal Kingdom Ryan Bingham – Watch Out For The Wolf Weval – Remember

Concert: Charley Crockett in Doornroosje (13 september 2023)

Chris van Oostrom (schrijver)

Adeem The Artist – White Trash Revelry Noel Gallagher’s High Flying Birds – Council Skies Night Ranger – 40 Years And A Night With Contemporary Youth Orchestra New Model Army – Sinfonia The Jordan – Nowhere Near The Sky Alice Cooper – Road John Mellencamp – Orpheus Descending CMAT – Crazymad, For Me Magnetic Spacemen – Polished Minds Floor Jansen – Paragon

Esmee de Gooyer (schrijver)

Young Fathers – Heavy Heavy Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You Eartheater – Powders Jessie Ware – That! Feels Good! Kelela – Raven Sampha – Lahai L’Rain – I Killed Your Dog Alison Goldfrapp – The Love Invention Róisín Murphy – Hit Parade Nabihah Iqbal – Dreamer

Concert: Young Fathers op Best Kept Secret

Sven Bersee (schrijver)

Jessie Ware – That! Feels Good! Simeon ten Holt / Erik Hall – Canto Ostinato McKinley Dixon – Beloved! Paradise! Jazz!? Nickel Creek – Celebrants Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You JPEGMAFIA x Danny Brown – Scaring The Hoes Kelela – Raven Geese – 3D Country Reverend Kristin Michael Hayter – Saved! Amaarae – Fountain Baby

Concert: Father John Misty in Melkweg (4 maart 2023)

Harry de Jong (schrijver)

Marty Stuart & His Fabulous Superlatives – Altitude Willie Nelson – Bluegrass Jimmy Buffett – Equal Strain On All Parts Willie Nelson – I Don’t Know A Thing About Love Andy Fairweather Low – Flang Dang Allard JJ – Under The Loop Bobbie Nelson & Amanda Shires – Loving You The Pink Stones – You Know Who Rudy & His Fascinators – Nocturnal Leeches Rendezvous Tinariwen – Amatssou

Concert: John Fogerty op het Holland International Blues Festival

Peter Bruyn (schrijver)

Spinvis – Be-Bop-A-Lula Lewsberg – Out And About P.J.M. Bond – In Our Time Bazip Zeehok – In De Sloop Der Tijd De Jonge Boschfazant & Meindert Talma – Schandalig Coen Oscar Polack – A Concrete Pasture The Lasses – Near Far Wh^rl – Wh^rl It Dockumer Lokaeltsje – Trump In Makkum Achterlicht – Demo

Stefan Sjoers (schrijver)

OMD – Bauhaus Staircase Peter Gabriel – i/o Slowdive – Everything Is Alive Wende – Sterrenlopen Sparks – The Girl Is Crying In Her Latte Nino de Angelo – Von Ewigkeit Zu Ewigkeit Vince Clarke – Songs Of Silence Rufus Wainwright – Folkocracy Kylie Minogue – Tension Sophie Straat – Smartlap Is Niet Dood

Concert: Roger Waters in Ziggo Dome (4 april 2023)

Kayleigh Mensinga (schrijver)

Greta Van Fleet – Starcatcher The Vices – Unknown Affairs Niall Horan – The Show Circa Waves – Never Going Under Metallica – 72 Seasons Nothing But Thieves – Dead Club City Miles Kane – One Man Band Ronnie Romero – Too Many Lies, Too Many Masters Uriah Heep – Chaos & Colour Robby Valentine – Embrace The Unknown

Concert: Greta Van Fleet in Ziggo Dome (8 november 2023)

René van Duijnhoven (schrijver)

Ruff Majik – Elektrik Ram Acid King – Beyond Vision REZN & Vinnum Sabbathi – Silent Future Fire Down Below – Low Desert Surf Club Domkraft – Sonic Moons Santo Rostro – Después No Habrá Nada Dozer – Drifting In The Endless Void The Silver Linings – Pink Fish Phe – Nothing Else Is Real Queens Of The Stone Age – In Times New Roman…

Concert: Freak Valley Festival

Orlando Ruiz de Fez (recensent)

Slowthai – Ugly Black Country, New Road – Live At Bush Hall André 3000 – New Blue Sun Yves Tumor – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) 100 gecs – 10,000 Gecs McKinley Dixon – Beloved! Paradise! Jazz!? Amaarae – Fountain Baby Sir Chloe – I Am The Dog PinkPantheress – Heaven Knows Yussef Dayes – Black Classical Music

Concert: Black Country, New Road in Paradiso (30 oktober 2023)

Fabienne van Ingen (recensent)

The Paper Kites – At The Roadhouse Bruno Major – Columbo The Teskey Brothers – The Winding Way Graham Nash – Now Joy Oladokun – Proof Of Life Greta Van Fleet – Starcatcher The Rolling Stones – Hackney Diamonds Cosmic Crooner – The Perks Of Being A Hypocrite Fenne Lily – Big Picture Ghost Hounds – First Last Time

Concert: Graham Nash in TivoliVredenburg (24 september 2023)

Milou Ros (recensent)

boygenius – The Record Måneskin – Rush! Olivia Rodrigo – Guts Lana Del Rey – Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd boygenius – The Rest

Concert: Måneskin in Ziggo Dome (27 februari 2023)

Peter Douma (recensent)

Mari Kalkun – Stories Of Stonia Sparks – The Girl Is Crying In Her Latte John Cale – Mercy Graham Nash – Now Iggy Pop – Every Loser Ryuichi Sakamoto – 12 Willie Nelson – I Don’t Know A Thing About Love Paul Simon – Seven Psalms Sigur Rós – Átta Public Image Ltd. – End Of World

Concert: Brian Eno in TivoliVredenburg (28 oktober 2023)

Kasper Hermans (recensent)

The Vices – Unknown Affairs Olivia Rodrigo – Guts WIES – Alles Anders dEUS – How To Replace It Loupe – Do You Ever Wonder What Comes Next? Gaz Coombes – Turn The Car Around The Slow Readers Club – Knowledge Freedom Power Jessie Ware – That! Feels Good! The National – First Two Pages Of Frankenstein Sleep Token – Take Me Back To Eden

Concert: Damien Rice in Tempodrom, Berlijn (25 maart 2023)