Steven Wilson – The Overview (recensie)

Het nieuwe album van Steven Wilson is een van begin tot eind boeiende trip

Steven Wilson blijft verrassen. In 2020 deed hij met The Future Bites nog een gooi naar popsucces, om twee jaar later vrij onverwacht Porcupine Tree weer te reanimeren voor een plaat en een tournee. Het vooral vertrouwd klinkende soloalbum The Harmony Codex krijgt nu een vervolg waarop de Britse alleskunner – eigen woorden – terugkeert naar zijn progroots. The Overview bestaat uit twee tracks van grofweg twintig minuten: Objects Outlive Us en het titelnummer, die op hun beurt gevormd worden door afgepaste songs en verbindende fragmenten.

Het thema is de emoties die astronauten blijken te overspoelen als ze vanuit het heelal de aarde zien: the overview effect. Opnieuw is het indrukwekkend hoe Wilson daar vorm aan gegeven heeft. Het venijn is scherp in The Buddha Of The Modern Age, terwijl Objects: Meanwhile – met een tekst van XTC’s Andy Partridge – juist uitgesproken poëtisch is. Ook muzikaal. Natuurlijk komen veel bekende elementen voorbij, zoals de falsetstem van Wilson, zijn prachtige koortjes en het open, ijle geluid. Alles wordt prachtig gespeeld, door hemzelf en zijn begeleiders.

Hemelse melodieën

Cosmic Sons Of Toil is een van de meer onstuimige songs, terwijl Wilson met No Ghost On The Moor laat horen ook nog altijd hemelse melodieën bijna achteloos uit de mouw te schudden. De maker had een trip voor ogen – een reis, zowel visueel als muzikaal. De prachtig opgebouwde epossen hebben in elk geval genoeg te bieden om ook zonder de bijbehorende film van begin tot eind te boeien.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Steven Wilson? In de aankomende editie van Lust For Life vind je een uitgebreid interview met hem en Andy Partridge over The Overview!