The Black Keys – Ohio Players (recensie)

Samenwerkingen met Noel Gallagher en Beck zorgen voor een zeer welkome onvoorspelbaarheid op het nieuwe album van The Black Keys

“Nog nooit hebben we zo hard gewerkt aan een album”, aldus de makers van hun alweer twaalfde plaat Ohio Players. Zo’n uitspraak hoor je uiteraard met een opgetrokken wenkbrauw en enige scepsis te benaderen. Als je er na de eerste luisterbeurt maar wel op terugkomt. Ohio-spelers Dan Auerbach en Patrick Carney hebben vaak aan een dag of week genoeg om er een Grammy-genomineerd rockalbum uit te persen. Toegegeven, wel vaak dankzij de hulp van producer Danger Mouse (die hier net als op voorganger Dropout Boogie schittert door afwezigheid).

Dit keer pakten ze het dus anders aan – best verfrissend na twintig jaar. Het duo nam een derde helft, nog wat blessuretijd en wisselde voor het eerst met extra spelers. Noel Gallagher en goede vriend Beck schreven mee aan wat de band ongetwijfeld weer een Grammy-nominatie gaat opleveren. Want juist die samenwerkingen zorgen voor een zeer welkome onvoorspelbaarheid: ik had nooit gedacht record scratching terug te horen op een Black Keys-album (Paper Crown). De invloed van Beck geeft de bluesrock-fundering van Ohio Players een vrolijke, upbeat party vibe. Nee, nu niet weer die wenkbrauw optrekken: songs als This Is Nowhere laten ook jóu luchtdrummen.

