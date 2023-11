The Kinks – The Journey – Part 2 (recensie)

Een creatieve compilatie voor wie de muzikale rijkdom van The Kinks wil ontginnen zonder zich tot de hits te beperken

The Journey – Part 2 is de opvolger van Part 1, dat in maart dit jaar al verscheen. De opzet is globaal hetzelfde. De samenstellers – de leden van The Kinks zelf – kozen niet voor een chronologische volgorde, maar selecteerden de songs op basis van een thema. Aangezien de omschrijving daarvan lekker vaag gehouden werd (‘The journeyman is led astray by ghosts and a dark angel’), leidde het nergens tot geforceerde keuzes. Hits, albumtracks en B-kantjes werden vooral bij elkaar geharkt omdat zanger Ray en gitarist Dave Davies, geholpen door drummer Mick Avory, vonden dat ze iets gemeen hadden. En daar is helemaal niets op tegen.

The Journey – Part 2 beperkt zich wel, net als de voorganger, tot de jaren zestig en zeventig. Aangezien dat toch echt de bloeitijd van de band was, geeft dat ook geen reden tot klagen. Het is dan ook een plezier om heen en weer te schieten tussen bekende songs als See My Friends, Till The End Of The Day en Dedicated Follower Of Fashion, drie opgeknapte livetracks uit 1975 en een alternatieve versie van This Time Tomorrow. In het bijgeleverde boekje schetsen de heren zelf de achtergronden van de songs, terwijl de technische informatie evenmin ontbreekt. The Journey – Part 2 is daarmee een creatief opgezette compilatie, vooral geknipt voor de geïnteresseerde die de muzikale rijkdom van The Kinks wil ontginnen zonder zich tot de hits te beperken.

