The Police – Every Move You Make: The Studio Recordings (6cd)

De muziek van The Police is zo in ons collectieve geheugen gegrift dat je bijna zou vergeten hoe veelzijdig de band was. Tenminste, voor eenieder die de moeite neemt voorbij de singles te luisteren. De hits van het trio zijn stuk voor stuk terechte klassiekers, maar vissen tegelijkertijd grotendeels in dezelfde vijver van reggaerock. De echte ontwikkeling van de band openbaart zich wanneer je op volgorde van verschijning de albums luistert. Beginnend met het nog erg punky Outlandos d’Amour beweegt Every Move You Make: The Studio Recordings zich langzaamaan richting de sophistipop van Synchronicity, waarbij de invloed van Sting hoorbaar steeds groter wordt. De albums in deze set zitten in leuke digipacks en hebben een uitstekende remasterbeurt ondergaan, zoals vorig jaar al te horen was toen de gelijknamige vinylversie van de box verscheen. Bovendien zit er een bonusschijf bij waarop de nodige non-albumtracks zijn verzameld, al is die helaas niet helemaal compleet. Waar zijn bijvoorbeeld debuutsingle Fall Out en de ‘86-heropname van Don’t Stand So Close to Me? Samen met het ontbreken van enige vorm van een boekwerkje toch een kleine misser in een verder meer dan uitstekende box.