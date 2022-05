The Police – Around The World Restored & Expanded (recensie)

Ook als je geen fan van The Police bent, is de docu Around The World een genot om naar te kijken

Veel mensen zouden jaloers zijn: zes continenten bezoeken in minder dan een jaar tijd. Voor de mannen van The Police was het een magische, maar ook slopende tijd. In 1980 vertrokken Andy Summers, Stewart Copeland en Gordon Sumner (Sting) op hun allereerste wereldtournee. Drie blonde, lichtelijk arrogante jonge mannen die met een bijna waanzinnige passie hun mix van (punk)rock, pop en reggae verspreidden. Ook als je geen Police-fan bent, is deze docu een absoluut genot om naar te kijken – met gemak is het de leukste banddocumentaire die ik ooit heb gezien.

Springerige videoclip

Geen talking heads, geen gammele concertbeelden of saaie interviews. Nee, The Police: Around The World is een soort springerige muziekvideoclip van iets meer dan een uur. Niet alleen de beelden zelf zijn geweldig – Sting in een Mickey Mouse-shirt hupsend tussen de schapen, het trio paardrijdend met gekke pakjes aan en Andy (de grootste paljas van het stel) als sumoworstelaar in Japan – ook de manier waarop de edit is opgebouwd, snel en met oog en oor voor detail, is werkelijk genieten. Je reist met Copeland, Sting en Summer door Japan, Hong Kong, Australië, Egypte, Griekenland, India, Brazilië, Frankrijk en de Verenigde Staten en kijkt mee terwijl zij in 1980 op het randje van het grote wereldsucces stonden.

In 1982 werd de docu voor het eerst uitgebracht op VHS en LaserDisc, maar veertig jaar later worden we beloond met een geremasterde versie op alle mogelijke schijfjes (dvd, cd, lp, noem maar op). De audio van zowel de gesprekken als de shows is misschien niet voor tere oortjes weggelegd, maar de bonus van vier complete live-uitvoeringen van Walking On The Moon, Next To You, Message In A Bottle en Born In The 50’s is goud waard.

Around The World Restored & Expanded is vanaf vrijdag 20 mei verkrijgbaar. Meer lezen over The Police? Bekijk hier LFL093, inclusief interviews met Andy Summers en Stewart Copeland.

