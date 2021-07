The Rolling Stones – A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach

The Rolling Stones scherp en geïnspireerd op het strand van Copacabana

Het meer dan verdienstelijke Stones-studioalbum A Bigger Bang werd gevolgd door een monstertournee die van 2005 tot 2007 duurde. Onbetwist hoogtepunt was de show op 18 februari 2006 op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro, Brazilië. De toegang was gratis, wat een mensenmassa van twee miljoen op de been bracht. Om de band van het hotel naar het podium te brengen, moest zelfs een speciale brug geconstrueerd worden.

Gelukkig herinnert deze registratie ons eraan dat het bij The Rolling Stones niet alleen om dit soort statistieken en wapenfeiten draaide. Vanaf de eerste tonen van Jumpin’ Jack Flash hoor je een rockband van vlees en bloed. Scherp en geïnspireerd. Natuurlijk draaide het ook deze avond om de al talloze keren gespeelde songs, zoals Honky Tonk Women, Brown Sugar, Sympathy For The Devil en Start Me Up. Ze denderen overigens in uitstekende gedaantes voorbij. De band leefde zich ook uit op een lekkere rhythm & blues-cover: Night Time Is The Right Time, geënt op de uitvoering van Ray Charles. Net als tijdens andere shows van deze tournee werd er relatief veel nieuw werk gespeeld, dat bepaald niet bleek afstak tegen de klassiekers.

De afgelopen jaren regende het liveplaten van de Stones, maar deze nieuwste – uit op dvd, cd en vinyl – is toch weer een welkome aanvulling.

