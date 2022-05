The Rolling Stones – Live At The El Mocambo (recensie)

De intieme setting haalde duidelijk het beste in The Rolling Stones naar boven

In 1977 maakten luisteraars van een radiostation in Toronto kans op tickets voor een van de twee optredens van de Canadese hardrockband April Wine in de lokale club El Mocambo. Het voorprogramma zou verzorgd worden door een mysterieuze act met de naam The Cockroaches. Op de bewuste avond opende echter April Wine en bleken de sterren van de show… The Rolling Stones!

Voor een overdonderd publiek van driehonderd gelukkige prijswinnaars zette de band een optreden neer dat onder fans al snel een legendarische status zou krijgen. Vanwege de band, de sfeer en de setlist. Vaste waarden als Honky Tonk Women, It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It), Brown Sugar en Jumpin’ Jack Flash werden afgewisseld met bevlogen uitgevoerde covers als Mannish Boy van Muddy Waters en Crackin’ Up van Bo Diddley. Het publiek in de El Mocambo beleefde ook het live-debuut van Worried About You, dat jaren later pas zou opduiken op het album Tattoo You.

De intieme setting haalde duidelijk het beste in de band naar boven: van het spelplezier tot de extra avontuurlijke solo’s – zoals in Fool To Cry. De sfeer is ook goed gevangen. Zo grapt Mick Jagger over de handtastelijkheden waar dames in de voorste rij Keith Richards aan onderwerpen. Tot niet geringe frustratie van de Stones-fans verschenen destijds slechts vier El Mocambo-tracks op de dubbelaar Love You Live. Nu is er dus het hele optreden, in een fenomenale geluidskwaliteit. Hier past slechts stille dankbaarheid.

