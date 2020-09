The Rolling Stones – Goats Head Soup 2020

Het was decennialang alsof een onzichtbare hand met een duivels genoegen de deur naar het Stones-archief dicht hield. Fans van de band wisten dat er op 17 oktober 1973 in het Vorst Nationaal in het Belgische Brussel opnames waren gemaakt van liefst twee complete shows waarop de groep – die in periode toch al in een bloedvorm stak – zichzelf nog eens ontstegen was. De Stones waren van plan om van die shows een livealbum samen te stellen, met als werktitel Brussels Affair. Juridische issues met de oude platenmaatschappij Decca gooiden echter roet in het eten. Sindsdien moesten de die-hard fans het doen met de bootlegs. Alles kwam pas in 2011 in beweging toen Brussels Affair digitaal uitgebracht werd. De registratie verscheen ook fysiek als een dure box en als onderdeel van een exclusieve Japanse release. Dankzij de uitgebreide heruitgave van Goats Head Soup kan nu eindelijk het grote publiek ervaren waar Brussels Affair de iconische status aan te danken heeft: van de geweldige geluidskwaliteit, de waanzinnig geïnspireerde band tot de perfecte setlist. In 1973 had gitarist Mick Taylor, die op het iconische Get Yer Ya-Ya’s Out nog kort gehouden werd, de vleugels uitgeslagen. Vrijwel elk nummer tilde hij op met zijn vloeiende solo’s en prachtige gitaargeluid. Zet de liveversie van Midnight Rambler op, draai de versterker ver open en je staat oog in oog met de essentie van de rock & roll. Warme woorden verdient ook Goats Head Soup zelf, het album dat in 1973 zo lauw ontvangen werd. Met de ballad Angie, het scabreuze Star Star, de pijnlijke actuele protestsong Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), het voluit rockende Silver Train en de vuige funk van Dancing With Mr. D is het toch echt een klassieker. Naast de live-opnames bevat deze heruitgave als extra’s een aantal alternatieve mixen en drie nooit eerder verschenen songs: o.a. het funky Scarlet, met een fraaie gastrol voor Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page. De nieuwe mix van het album klinkt krachtig, de bonustracks zijn een aanwinst, maar het kloppende hart van deze box is toch echt de beste liveplaat van The Rolling Stones – ooit.