The Rolling Stones – Licked Live In NYC (recensie)

De speelse opzet van de Live Licks-tournee haalde het beste boven in The Rolling Stones

De Live Licks-tournee waarmee The Rolling Stones in 2002 en 2003 de wereld rondtrok, was een van de meest ambitieuze uit de lange loopbaan van de band. De Stones verdeelden shows over arena’s, sporthallen en theaters, waarbij de setlist telkens werd aangepast. Zoals dat ook gebeurde in Nederland, waar de band in 2003 in De Kuip, Ahoy, Vredenburg en de Amsterdam Arena speelde.

Een uitputtend verslag verscheen destijds in de vorm van de dvd-box Four Flicks. Het daaruit afkomstige optreden in de Madison Square Garden in New York wordt nu zelfstandig uitgebracht, waarbij beeld en geluid zijn opgeknapt. Vier songs die destijds gesneuveld bleken – o.a. Start Me Up, Gimme Shelter en Sympathy For The Devil – zijn alsnog toegevoegd. Als bonusmateriaal bevat deze nieuwe versie daarnaast impressies van een repetitie en een drietal songs van de show in Amsterdam, met daarbij een vlammende uitvoering van het scabreuze Star Star. Zijn de extra’s genoeg om de Four Flicks-bezitters opnieuw over de streep te trekken? Het zijn persoonlijke afwegingen, al weegt wel mee dat het optreden voor het eerst ook op cd en lp verkrijgbaar is.

Aan de muziek hoeft het niet te liggen. De speelse opzet van de tournee haalde het beste boven in de veteranenclub. Mick, Keith en de rest zetten gedreven versies neer van klassiekers als Let It Bleed, Midnight Rambler, Brown Sugar en Jumpin’ Jack Flash, waarbij de band voor zijn doen ook nog eens behoorlijk strak speelde. En wat is het heerlijk om Charlie Watts onbekommerd op zijn slagwerk te zien inhakken…

