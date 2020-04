The Strokes – The New Abnormal

Pearl Jam en Oasis lijden er ook aan: het ‘verdomme onze eerste plaat is zo goed dat we dat niveau nooit meer gaan bereiken’-syndroom. Met debuutalbum Is This It veroorzaakte The Strokes begin jaren nul eigenhandig de immense garagerock-revival – vooruit, met een beetje hulp van The White Stripes, The Hives en The Vines. De nonchalante klasse van songs als Last Nite, Someday en Hard To Explain inspireerde een generatie jonge muzikanten en ook anno 2020 hebben ze nog niets van hun kracht verloren. Extreem zonde dus dat het daarna per plaat iets minder werd. Niet dat Julian Casablancas en co. ooit een slecht album hebben gemaakt, maar de tijdloze klasse van Is This It: dat zat er niet meer in. The New Abnormal breekt niet met die schijnbaar meedogenloze wet, maar op dit zesde album komen de mannen zowaar wel weer regelmatig in de buurt van de topvorm. Opener The Adults Are Talking is wat dat betreft veelzeggend: het nummer start met een lullig eighties-beatje, maar Casablancas’ uit duizenden herkenbare luie vocals en een krankzinnig verslavend gitaarriedeltje zorgen ervoor dat het zich binnen de kortste keren in je brein vastbijt. Single Bad Decisions en Why Are Sundays So Depressing? zijn al minstens zulke sterke oorwurmen en hoewel de rest van de plaat dat niveau net niet haalt, mag je gerust spreken van een geslaagde ‘mini-comeback’ van The Strokes. Een garagerock-revival-revival? Zoiets!