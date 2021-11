Nick Cave And The Bad Seeds, The Strokes en meer naar Best Kept Secret 2022

Het komt niet vaak voor dat de organisatie van een groot festival in één keer de complete line-up van de volgende editie bekendmaakt, maar precies dat gebeurde vandaag met Best Kept Secret. Onder anderen Nick Cave And The Bad Seeds, The Strokes, King Gizzard & The Lizard Wizard, dEUS en Mavis Staples zijn in het weekend van 10 t/m 12 juni te bewonderen op het terrein van de Beekse Bergen.

Naast de hierboven al genoemde acts zijn ook de volgende namen bevestigd (in alfabetische volgorde): 4B2M, Altın Gün, alt-J, Amenra, Automatic, Beach Bunny, Beach House, Big Thief, black midi, boy pablo, Cassandra Jenkins, DIIV, Faye Webster, Fontaines D.C., Froukje, Genesis Owusu, Giant Rooks, Gustaf, Holly Humberstone, Iceage, Jamie xx, Jehnny Beth, Jensen McRae, Jessie Ware, Just Mustard, keiyaA, Kikagaku Moyo, Leon Bridges, Luz, Metronomy, Mura Masa, Porridge Radio, Sad Night Dynamite, Sampa The Great, Sef & het El Salvador Ensemble, Sigrid, Sky Ferreira, Soulwax, SPELLLING, WIES, Wolf Alice, Yasmin Williams en YĪN YĪN.

Vorig jaar kon Best Kept Secret uiteraard niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Naast The Strokes (dat in 2022 dus alsnog te zien is tijdens het festival) zouden toen ook Massive Attack, The National en Khruangbin optreden. In een persbericht zegt de organisatie zichzelf de afgelopen tijd ‘opnieuw uitgevonden’ te hebben. Festivaldirecteur Maurits Westerik: “Best Kept Secret is terug en dynamischer dan ooit. Naast misschien wel het sterkste muzikale programma tot nu toe, zijn we op zoek gegaan naar muziekoverstijgende samenwerkingen met gepassioneerde chef-koks, kunstenaars en andere artiesten. Zo stelt Benny Blisto (BAK restaurant) een menu samen geïnspireerd door zijn favoriete album Is This It van The Strokes, en creëert Kiosk Radio zijn eigen eiland in het meer.”

De kaartverkoop voor de weekendtickets start aanstaande dinsdag om 12.00 uur. Lees hier ons verslag van Best Kept Secret 2019.

Foto: Tineke Klamer

