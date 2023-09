The Who – Who’s Next | Life House (recensie)

Het moet raar lopen als deze box van The Who niet de reissue van het jaar blijkt te zijn

Who’s Next was een glorieuze mislukking. In 1970 zag The Who-gitarist Pete Townshend zich geplaatst voor de bijna onmogelijke taak om de succesvolle rockopera Tommy te overtreffen. In zijn geest ontspon zich een concept dat we tegenwoordig multimediaal zouden noemen: een organisch geheel van o.a. film, optredens en een album. Ook in de thema’s die hij aan bod wilde laten komen, bleek hij zijn tijd decennia vooruit te zijn. Om er een paar te noemen: de demografische gevolgen van milieuvervuiling, een alternatieve realiteit die mensen met elkaar verbindt en de overheid die zijn onderdanen tot lockdowns dwingt. Er zijn mensen om minder tot profeet gebombardeerd.

Een reeks oorzaken zorgde er echter voor dat Life House, zoals de onderneming zou heten, niet van de grond kwam. The Who had geen andere keus dan een regulier album op te nemen, waarvoor een deel van de voor Life House beoogde songs gebuikt werd. Het resultaat was Who’s Next, dat in augustus 1971 uitkwam. Songs als Baba O’Riley, het door John Entwistle geschreven My Wife, Behind Blue Eyes en Won’t Get Fooled Again maakten het tot een instant klassieker. De recensies waren euforisch, de verkoopcijfers indrukwekkend.

Essentiële bouwstenen

In de loop van de jaren verschenen er meerdere reissues van Who’s Next met divers bonusmateriaal. In 2000 bracht Townshend al de box Lifehouse Chronicles uit, met daarin o.a. allerlei demo’s uit de Who’s Next-periode. Die set valt echter in het niet bij de meest uitgebreide versie van Who’s Next | Life House, zoals deze nieuwe heruitgave voluit heet. Naast een remix van het originele album bevat de box een nog veel grotere selectie demo’s van Townshend. Het is een belevenis om nummers als Pure And Easy, Behind Blue Eyes en The Song Is Over in hun meest embryonale staat te horen. Vooral omdat de Townshend-demo’s altijd goed klinken en hij ze perfect inzong.

Een andere attractie vormen de twee volledige optredens in Londen en San Francisco die als onderdeel van het beoogde project gegeven werden. Kort na het iconische Live At Leeds stak The Who live nog altijd in onaantastbare vorm. Het kost iets te veel woorden om alle songs in deze box – waarvan 89 nooit eerder werden uitgebracht! – na te lopen. Ze vormen echter allemaal essentiële bouwstenen van een huis dat nooit is afgemaakt. De box bevat ook nog een blu-ray met o.a. een Dolby Atmos-versie gemaakt door Steven Wilson, handenvol memorabilia en een uitputtend boek met o.a. een voorwoord van Pete Townshend zelf. Het moet raar lopen als dit niet de reissue van het jaar blijkt te zijn.

