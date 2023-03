The Who – The Who With Orchestra: Live At Wembley (recensie)

Deze registratie laat horen dat The Who op een goede avond nog altijd een opwindende rockband kan zijn

Van de The Who-tournee van 1989 en de musicalversie van Tommy tot de recente solotour van Roger Daltrey: het was al veel eerder duidelijk dat het oeuvre van The Who goed gedijt in aangeklede vorm, of het nu om extra koortjes, koper of strijkers gaat. Tijdens de Moving On! Tour van 2019 liet de band zich bij elk optreden bijstaan door een lokaal orkest. Zoals dus ook op 6 juli in het Wembley-stadion in Londen.

De band put uit alle hoeken van de carrière, van het oudje Substitute en werk van de rockopera’s Tommy en Quadrophenia tot songs van de actuele studioplaat WHO. Alles klinkt overweldigend, de band speelt energiek en Daltrey was die avond goed bij stem. En over het algemeen vormen de orkestklanken een mooie aanvulling op de vertrouwde arrangementen.

De show komt uit op vinyl, cd en blu-ray, maar tijdens het luisteren spoken er twee vragen door het hoofd: waarom bevat de blu-ray louter geluid en geen beeld van het concert? Wat is de reden dat meerdere songs de registratie niet gehaald hebben? Neem Overture: er is nauwelijks een beter nummer denkbaar om een georkestreerde show te beginnen dan met de openingsakkoorden van Tommy. Het zijn ferme kanttekeningen bij een registratie die laat horen dat The Who op een goede avond nog altijd een opwindende rockband kan zijn.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over The Who? In Lust For Life 037 vind je een coverstory over de band!