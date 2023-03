U2 – Songs Of Surrender (recensie)

Bono klinkt in deze herinterpretaties van veertig U2-songs vooral gammel

U2-frontman Bono kwam in november vorig jaar met Surrender: 40 Songs, One Story, een vermakelijk boek waarin de Ierse wereldverbeteraar annex multimiljonair zijn leven optekent aan de hand van veertig songs van zijn band. Een geinig idee dat in boekvorm dus heel goed uitpakte, maar dat geldt helaas niet helemaal voor deze begeleidende muzikale exercitie. De veertig nummers die Bono als leidraad gebruikt voor zijn boek heeft hij samen met zijn bandmaten gedurende de coronatijd namelijk opnieuw opgenomen. Sowieso een risicovolle onderneming, want hoe kun je concurreren met je eigen oorspronkelijke (en overbekende) materiaal?

De ‘oplossing’ die hier gekozen is: door de betreffende songs volledig uit te kleden en in een zo karig mogelijk jasje te frommelen. Ik kies het woord ‘frommelen’ niet voor niets, want poeh: vooral Bono’s stem is er niet op vooruit gegaan de laatste jaren. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn – ik bedoel, de vocalen van bijvoorbeeld Leonard Cohen en Johnny Cash klonken prachtig kapot op hun ouwe dag. Maar Bono is zo oud nog niet en hier klinkt ‘ie, vooral in voorheen zo krachtige statements als Sunday Bloody Sunday, With Or Without You en Beautiful Day, vooral gammel. Vreemd genoeg werkt de ingetogen benadering dan weer wel bij Pride (In The Name Of Love), maar helaas is dat toch niet meer dan een slap wapperend vlaggetje op de langzaam zinkende modderschuit.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over U2? Bekijk hier Lust For Life 065, met een coverstory over de band!