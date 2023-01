U2 deelt trailer van nieuw album Songs Of Surrender (nieuws)

In zijn recente boek Surrender had frontman Bono het er al over: er komt een nieuw U2-album met heropnames van veertig nummers. Inmiddels heeft de band ook de releasedatum van Songs Of Surrender bekendgemaakt (17 maart) en een trailer vrijgegeven, waarin de nieuwe versie van de hit Beautiful Day te horen is.

Songs Of Surrender is het eerste U2-album sinds Songs Of Experience (2017). Zoals Rolling Stone meldt, heeft The Edge in een handgeschreven brief aan fans van de band al iets verteld over de aanleiding voor het maken van de plaat: “Feit is dat veel van ons werk geschreven en opgenomen is toen we nog een stel jonge mannen waren. Die songs hebben nu een iets andere betekenis voor ons. Sommige daarvan zijn met ons meegegroeid en andere zijn we ontgroeid, maar we zijn niet vergeten wat ons in eerste instantie bewoog om die nummers te schrijven.” Ook zegt de gitarist dat Songs Of Surrender begon als een experiment, maar dat het project al snel een obsessie werd voor de band: veel vroege U2-songs kwamen in aanmerking voor een nieuwe interpretatie.

Welke veertig songs in een nieuw jasje gestoken zijn, is nog niet bekend. Wel stond het hierboven al genoemde boek van Bono ook al in het teken van veertig nummers uit de U2-geschiedenis. Van één lied weten we in ieder geval zeker dat er een plek voor gereserveerd is op Songs Of Surrender: in de korte trailer hieronder krijg je een voorproefje van de heropname van Beautiful Day. De oorspronkelijke versie verscheen in 2000 en leverde de groep de eerste Nederlandse nummer 1-hit op.