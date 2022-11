Weyes Blood – And In The Darkness, Hearts Aglow (recensie)

Natalie Merings constant prachtige zang vervolmaakt het beste Weyes Blood-album tot nu toe

‘A lot’s gonna change’, zong Natalie Mering alias Weyes Blood op Titanic Rising (2019), een veelvuldig als meesterwerk onthaald album dat – hoe profetisch! – in het teken stond van naderend onheil. And In The Darkness, Hearts Aglow is het tweede deel van een beoogde trilogie en handelt over de ‘fully functional shit show’ waar we ons nu met z’n allen in bevinden, aldus Mering in een openhartige brief die ze liet meesturen met een persbericht.

Ditmaal besteedde de zangeres duidelijk (nog) meer aandacht aan de teksten en de productie, getuige onder meer het rijk aangeklede Children Of The Empire en God Turn Me Into A Flower, een ballad van etherische schoonheid die een verloren geraakte outtake van Judee Sills cultklassieker Heart Food (1973) had kunnen zijn. Merings constant prachtige zang vervolmaakt het beste album tot nu toe van een intelligente artiest met een gigantische bagage aan muzikale invloeden.

Zoals de titel al verklapt, gloort er ook enige hoop in alle duisternis, bijvoorbeeld in de doowop-pastiche Hearts Aglow. Halverwege The Worst Is Done verbrijzelt Weyes Blood echter op bijna sardonische wijze de troostrijke gedachte uit de bedrieglijke titel: ‘They say the worst is done/But I think it’s only just begun’. En dat in een nummer met Merings meest vrolijk stemmende en catchy popmelodie tot nu toe!

