Within Temptation – Bleed Out (recensie)

Bleed Out is het meest strijdbare album van Within Temptation tot nu toe

We Go To War, zo luidt de titel van de openingstrack. Daar is geen woord van gelogen. Bleed Out is het meest strijdbare, zeg maar gerust uitgesproken militante album dat deze pioniers van de vaderlandse symfo-metal tot nu toe op ons losgelaten hebben. De brandhaard die Oekraïne is geworden, de aantasting van vrouwenrechten in het Oosten én Westen, de bedreiging van vrijheid in alle vormen en maten – dit turbulente tijdsgewricht zette Within Temptation-zangeres Sharon den Adel en gitarist/partner Robert Westerholt aan tot een songcyclus die van verontwaardiging en woede aan elkaar hangt.

In Cyanide Love wordt niet voor niets naar de Tweede Wereldoorlog verwezen. Muzikaal wordt alles uit de kast getrokken om de ernst van de zaak te onderstrepen. Massale vocalen en gitaarriffs die een handgemeen tussen King Kong en Godzilla suggereren, staan garant voor massieve geluidsmuren. Den Adel zingt beter dan ooit tevoren en de melodische verleidelijkheid van de songs zelf ondergraaft allerminst de kwaadheid die ze aanvuurt.

