Within Temptation in Ziggo Dome (fotoverslag)

“Het meest strijdbare, zeg maar gerust uitgesproken militante album dat deze pioniers van de vaderlandse symfo-metal tot nu toe op ons losgelaten hebben.” Zo omschreef Lust For Life-recensent Chris van Oostrom het nieuwste Within Temptation-album Bleed Out, dat vorig jaar verscheen. Onder meer de oorlog in Oekraïne inspireerde de band rond zangeres Sharon den Adel voor een verzameling felle songs die in Lust For Life ‘de voorlopige kroon op het oeuvre’ genoemd werd. Sinds april dit jaar bracht de Bleed Out Tour de Nederlandse rockers naar onder meer Zuid-Amerika en Groot-Brittannië, en gisteravond werd de concertreeks afgesloten met een als altijd spectaculaire show in de Ziggo Dome. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Cristel Brouwer!

Within Temptation in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op 6 december 2024

Foto’s door Cristel Brouwer

