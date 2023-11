Eurythmics Songbook Feat. Dave Stewart in TivoliVredenburg (live-recensie)

Na veertig jaar durft Dave Stewart het dan toch aan: een Eurythmics-tour zonder Annie Lennox. Niet omdat de twee ruzie hebben, maar omdat zijn voormalige partner geen behoefte meer heeft de wereld rond te reizen. Wel gaf zij haar goedkeurig voor de Eurythmics Songbook-concerten, en wie vanavond haar drie(!) vervangende zangeressen bezig hoort, snapt meteen waarom.

Eigenlijk doet Dave Stewart zichzelf en zijn muzikanten tekort door constant nadrukkelijk over een ‘all female band’ te praten. Wat doet hun gender ertoe? “De vrouwelijke energie is bij Eurythmics heel belangrijk”, zo legde Stewart onlangs uit tegen Lust For Life. En wie de songs (en dan vooral ook de teksten) een beetje kent, zal dat ook moeilijk kunnen ontkennen.

Maar wat misschien nog wel meer opvalt aan de muzikale begeleiders tijdens deze tour is hun leeftijd. De meesten waren waarschijnlijk nog niet eens geboren toen Eurythmics in 1999 voor het laatst een eigen concertreeks ondernam. Toch speelt de band strak en bevlogen, alsof ze al sinds het verschijnen van Sweet Dreams veertig jaar geleden samen op het podium staan.

Die muzikale kwaliteit is vanavond goed te horen dankzij het uitstekende geluid in TivoliVredenburg, al zullen de mondharmonica-bespeelster en saxofoniste het daar niet helemaal mee eens zijn. Zij werken de hele avond keihard, maar hadden hun longinhoud beter voor iets anders kunnen bewaren, want te horen zijn ze amper. Gelukkig mogen ze tijdens een aantal solo’s wel hun momentje pakken, wat vooral bij Candy Dulfers partij van Lily Was Here tot een hoogtepunt leidt. Grappig genoeg is het enige niet-Eurythmics-nummer daarmee een van de meest memorabele momenten van het optreden.

Waardige vervangers

Maar liefst drie zangeressen worden er ingezet om Annie Lennox vanavond te vervangen en voor allemaal zijn er nummers uitgekozen die het best bij hun individuele klankkleur passen. Het geeft aan hoe breed het vocale palet van Lennox eigenlijk is. Natuurlijk, laten we ook vooral eerlijk zijn: het is anders zonder haar. Maar dat neemt niet weg dat haar vervangsters meer dan waardig zijn door zich het materiaal eigen te maken zonder afbreuk te doen aan de oorsprong. Meest in het oog en oor springend is ongetwijfeld Stewarts dochter Kaya, die vooral de meer warme, zalvende partijen voor haar rekening neemt.

Qua songselectie krijgen we vanavond een breed overzicht van Eurythmics door de jaren heen. Van elk regulier album komt minstens één track voorbij, met Never Gonna Cry Again zelfs van het destijds geflopte debuut In The Garden. Ook de eenmalige comeback Peace uit 1999 wordt niet vergeten en gelukkig maar, want I Saved The World Today is misschien wel het mooiste nummer dat Dave Stewart en Annie Lennox ooit samen opnamen. Ook leuk is dat er niet klakkeloos wordt teruggegrepen naar de studioversies. Zo is er een soort nachtclubversie van Thorn In My Side en een akoestische vertolking van When Tomorrow Comes, waardoor die beide nummers ineens stukken leuker klinken dan de voor Eurythmics-begrippen enigszins middle-of-the-road arrangementen op het album Revenge (1986).

Rustig

Dave Stewart zelf is vanavond zijn immer rustige zelf. Hoewel zijn glanzend gouden kostuum anders doet vermoeden, is hij geen man die per se de spotlights wil hebben: hij speelt geconcentreerd met een beheerste glimlach en af en toe zie je hem voorzichtig een stukje meezingen. Zijn praatjes tussen de nummers zijn beknopt en to the point, zoals je van hem mag verwachten.

In eerste instantie is het niet alleen Stewart die rustig is, maar ook het publiek. Dat is misschien ook enigszins inherent aan een optreden met enkel zitplaatsen. Uit het gebrek aan geklets en de luide applauzen wordt gelukkig duidelijk dat het enthousiasme echt wel hoog ligt. Wanneer het tijd is om Would I Lie To You? in te zetten, is Kaya Stewart het duidelijk zat en maant ze de aanwezigen om op te staan. Dat gebeurt, waarna met Sisters Are Doin’ It For Themselves en natuurlijk Sweet Dreams (Are Made Of This) de climax van het concert volgt.

Eurythmics Songbook Featuring Dave Stewart in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op dinsdag 28 november 2023

Foto’s door Ans van Heck