Dave Stewart: “De vrouwelijke energie is bij Eurythmics heel belangrijk” (interview)

Met zijn Eurythmics Songbook-tour komt gitarist en producer Dave Stewart op 28 november a.s. naar TivoliVredenburg. Zoals de naam al aangeeft, zal de avond in het teken staan van de vele legendarische songs van zijn voormalige band, die grotendeels al decennia niet meer door hemzelf of zijn muzikale partner Annie Lennox live gebracht zijn. “Het is echt heerlijk om die nummers weer te spelen!”

Hij is inmiddels 71 lentes jong, maar Dave Stewart is drukker dan ooit. Naast de komende Eurythmics Songbook-tour werkt hij ook aan een filmversie van zijn soloproject Ebony McQueen en is deze maand zijn met Joss Stone geschreven musical The Time Traveler’s Wife in première gegaan in het Londense West End. Lastig om vol te houden? Hij vindt zelf van niet: “Ik heb een afgebakend dagelijks ritueel dat waarschijnlijk heel anders is dan mensen van mij zullen verwachten. Als ik ’s ochtends wakker word, eet en drink ik altijd hetzelfde: kokoswater, appel met limoen en groene thee. Daarna ga ik mediteren en wat lichamelijke oefeningen doen. Pas rond het middaguur begin ik met werken; dat hou ik ongeveer zes uur vol, maar binnen die tijd ben ik zo productief en geconcentreerd mogelijk. De werkdag sluit ik af met een Martini.”

Nile Rodgers

Het zal voor velen als een verrassing komen dat Dave Stewart naast die nieuwe projecten nu in een uitgebreide tournee gaat terugblikken op zijn werk met Eurythmics. Nostalgie heeft immers nooit hoog op zijn agenda gestaan: “De meeste albums van Eurythmics heb ik nooit meer geluisterd nadat we uit elkaar zijn gegaan.” Het is uiteindelijk producer Nile Rodgers geweest die het zaadje voor Eurythmics Songbook heeft geplant: “Hij vroeg me een show samen te stellen voor het Meltdown-festival dat hij in 2019 organiseerde. Zijn idee was om enkel Eurythmics-materiaal te laten horen met verschillende gastartiesten. Ik besloot dat te doen en de reacties bleken geweldig positief. Dus ik dacht: hier moet ik iets mee!”

Een mooi plan, ware het niet dat een half jaar later de wereld vanwege een bepaald virus langdurig op slot ging. “Ik was het daarna eigenlijk alweer bijna vergeten, totdat Eurythmics eind 2022 werd opgenomen in de Rock And Roll Hall Of Fame. Toen dacht ik: het is nu of nooit, zeker omdat Sweet Dreams dit jaar zijn veertigste verjaardag viert. En ik ben blij dat ik heb doorgezet, want het is echt heerlijk om die nummers weer te spelen. Omdat ik ze niet alleen geschreven maar destijds ook geproduceerd heb, luister ik er nu met een heel ander oor naar.”

Annie Lennox

De naam Eurythmics Songbook Featuring Dave Stewart geeft duidelijk aan dat er één iemand is waar we niet op hoeven te rekenen: zangeres Annie Lennox is niet van de partij. Zij gaf echter wel haar toestemming aan Stewart. “Annie heeft na Eurythmics sowieso haast niet meer getoerd, ook niet met haar solomateriaal. Zelf heb ik wel eens een paar nummers van ons in mijn sets opgenomen, maar het meeste materiaal dat je nu bij de concerten voorbij zal horen komen, is al bijna 24 jaar niet meer door een van ons gespeeld.” Dat was tijdens de Peacetour, een kortstondige comeback van Eurythmics in 1999 die toen ook een nieuw album opleverde. “Sindsdien zijn we ontelbare keren gevraagd om opnieuw samen te komen, maar Annie heeft dat telkens geweigerd. Het maakt voor haar niet uit wat de organisatoren ons bieden; ze wil gewoon niet meer maandenlang onderweg zijn.”

Desondanks zal er op het podium voldoende vrouwelijke energie zijn, want Stewart zelf is de enige man in de bezetting. “Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in de manier waarop vrouwen spelen. Dat is vooral ontstaan toen ik Lily Was Here opnam met Candy Dulfer. In de jaren daarna heb ik met talloze getalenteerde vrouwen gejamd en opgenomen, dus toen ik deze band samenstelde, voelde het voor mij heel natuurlijk om geen mannen te vragen. Zo behouden we, ook nu Annie niet meedoet, de vrouwelijke energie die heel belangrijk is in Eurythmics-songs. Het zijn stuk voor stuk geweldig getalenteerde muzikanten en de repetities verlopen tot nu toe uitstekend. Ik heb erg veel zin in de optredens!”

Eurythmics Songbook Featuring Dave Stewart is op 28 november te zien in TivoliVredenburg, Utrecht