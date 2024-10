Janet Jackson in Ziggo Dome (live-recensie)

Met de Together Again-tour gaat Janet Jackson tot het uiterste om zich te bewijzen. Het publiek in de Ziggo Dome feest erop los tijdens haar perfect geregisseerde show, ook al laat het geluid te wensen over.

Aan de tour van Janet Jackson ging jammer genoeg wat controverse vooraf: de zangeres had ‘weer eens wat doms’ gezegd tijdens een interview. Iets waar ze heel goed in is, naar eigen zeggen. Maar of het gros van de Ziggo Dome-bezoekers daarmee zat? Waarschijnlijk niet. Bovendien is het heden ter dage lastig om een muzikale held te vinden zónder enig smetje op diens reputatie. En Janet staat zelfs bekend om haar inzet voor goede doelen en teksten vol sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals anti-racisme en LGBTQIA+-rechten.

En: Janet is een levende legende van formaat, met meer dan 100 miljoen verkochte platen is de Empress Of Pop een van de best verkopende artiesten ter wereld – en dat ondanks haar belachelijke ‘blacklisting’ na die ene show met Justin Timberlake die haar carrière bijna om zeep hielp. Ooit noemde men haar naam in één adem met die van Madonna, Tina Turner en haar broer Michael, waren haar video’s niet van MTV te slaan, en opeens was ze verdwenen. Inmiddels is de jongste Jackson al tientallen jaren een onafhankelijke artiest met eigen label, het toepasselijk getitelde Rhythm Nation. Maar het voelt vanavond wel alsof ze een enorme bewijsdrang heeft: ik ben hier, ik ben nooit weggeweest, kijk wat ik kan.

Jubilea

De tour, waarvan de show in Amsterdam de laatste is in Europa, heeft als titel Together Again gekregen. Voor deze tak van de tour is die bijzonder goed gekozen: het is meer dan tien jaar geleden dat Janet Jackson optrad op ons continent, hoog tijd dus voor een nieuw samenzijn. De shows zijn ter ere van allerlei jubilea: van Janet. (1993), The Velvet Rope (1997) en nou ja, de hele carrière van de zangeres. Vijftig jaar in de muziekindustrie! Op de erg uitgebreide setlist staan ook flink wat nummers van Control (1986), Rhythm Nation 1814 (1989) en nog veel meer.

Jackson staat bekend om haar uitgebreide, indrukwekkende choreografie. Dat belooft een hoog entertainmentgehalte, maar het betekent ook dat ze niets aan het toeval overlaat. Dat is tijdens deze tour niet anders. Glitter, glamour, een coole band en dj, vier gespierde dansers, allerlei bewegende elementen op het podium (is dat een kooi?!), lasers, talloze kostuumwisselingen – noem maar op. Alles is tot in de puntjes geregisseerd. Dat maakt het extra raar dat het belangrijkste van alles, het geluid, gewoonweg niet lekker is afgesteld. Soms is er veel te veel bas die de hele zaal laat trillen. Her en der heeft Jackson zelf ook moeite met zingen, al lijken het ook haar microfoon en oortje te zijn die niet lekker werken. Maar dat is een stuk begrijpelijker, aangezien zij het glitterende en enthousiast dansende middelpunt van alles is.

Gedaanteverwisselingen

Zij en haar dansers dus, die tussen de ‘Acts’ waaruit de show is opgebouwd hele gedaanteverwisselingen ondergaan, terwijl lasers over het publiek scheren en er van alles wordt omgebouwd op het podium. Van leger-chic tot Schotse rokken – die worden opgelicht, maar niet die van Janet zelf uiteraard – en maagdelijk wit, ware het niet dat de broeken van een doorzichtige stof zijn gemaakt. Ze zijn sensueel, maar ook vol humor, alles afgesteld op de eindeloze stroom hits die ten gehore wordt gebracht.

Throb, That’s The Way Love Goes, Got ‘Til Its Gone (met de bekende sample van Joni Mitchell), Love Will Never Do (Without You), Nasty, The Pleasure Principle, Control, Son Of A Gun (met de sample én medewerking van Carly Simon), Runaway, All For You, Escapade, If… Het blijft maar doorgaan. Het zijn geen medleys, maar net wat ingekorte versies die in elkaar overlopen. Het lijkt eindeloos veel en toch vliegt de tijd als een voorbijdenderende trein. Scream, haar duet met Michael waarbij beelden van de clip op de schermen te zien zijn, wordt erg ingekort. Jammer, maar begrijpelijk. Daarop volgt gelukkig een lange versie van Rhythm Nation, het hoogtepunt van de avond.

Tijd voor ballads

Er is maar één moment waarop de bijna 2,5 uur durende show inzakt: wanneer het tijd is voor ballads. Take Care, Let’s Wait Awhile en Again worden achter elkaar gespeeld. Vooral bij die laatste is het duidelijk dat Jackson het vocaal even zwaar heeft: het publiek zingt het gros van de tekst, terwijl ze af en toe kucht in een doekje. Maar ze herpakt zich verrassend snel: wanneer de vaart er weer een beetje inkomt met Any Time, Any Place, is haar stem ook weer op orde.

Na vier Acts is er ook nog een toegift, met Whoops Now – de ‘hidden track’ van Janet. – en uiteraard Together Again. Boven het podium prijken foto’s van een piepjonge Janet met Michael, met de onlangs overleden Tito en hun vader. Zo staat ze toch nog stil bij de familieleden die ze verloor.

En dan rollen de credits over de schermen, waarin muzikanten, dansers, choreografen, stylisten, makeup-artiesten, en nog veel meer bijdragers genoemd worden. Niet gangbaar misschien, maar wel terecht. Ondanks de nare bas wordt er de hele avond vooral gefeest in de Ziggo Dome. Voor mij persoonlijk zorgt deze avond vooral voor nóg meer waardering voor Janets oeuvre en haar doorzettingsvermogen. Ze bewijst met overdaad: ze is hier, ze kan nog steeds een geweldige show neerzetten en heeft ons echt alles gegeven dat ze kon.

Janet Jackson in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op donderdag 10 oktober 2024

Foto: Solaiman Fazel