The Black Crowes in AFAS Live (live-recensie)

Helemaal zeker waren Chris en Rich Robinson ervan, toen ze begin 2015 na een zoveelste knallende ruzie uit elkaar gingen: nooit meer zou The Black Crowes bij elkaar komen. En het leek er lange tijd op dat dit zo zou blijven. Chris had zijn Chris Robinson Brotherhood, Rich deed regelmatig de Nederlandse podia aan met zijn nieuwe band The Magpie Salute, en dat was dat. Maar eind 2019 kondigden de kempkraaien aan toch weer bij elkaar te komen voor een grootschalige Shake Your Money Maker 30th Anniversary World Tour.

Als voorproefje gingen de broers onder de naam Brothers Of A Feather vast met z’n tweetjes op een akoestische minitour waarbij in februari 2020 ook Paradiso Noord werd aangedaan. Dit intieme optreden schepte hoge verwachtingen voor die Shake Your Money Maker Tour, die om de bekende redenen twee jaar uitgesteld werd. Maar op maandag 3 oktober is het dan eindelijk zover. Eerst mogen Lust For Life’s eigen huiscolumnisten van DeWolff de stemming erin brengen, wat erg goed lukt. Voor deze Limburgse retrokoningen is het een droom die uitkomt om voor The Black Crowes te mogen openen. En dat doen ze niet alleen in Nederland, want de broertjes Robinson zijn naar verluidt zo onder de indruk van de broertjes Van de Poel dat ze hen de komende weken op sleeptouw nemen dwars door heel Europa.

DeWolff en The Black Crowes: een uitstekende match

De lekker zompige seventiesrock van DeWolff past dan ook uitstekend bij The Black Crowes – als je halverwege binnen zou komen, zou je zo kunnen denken dat het hoofdprogramma al begonnen was. Er zijn deze avond echter weinig mensen die zich na aanvang bij AFAS Live melden, want meteen om 20:00 uur staat de zaal al ramvol met dik vijfduizend mensen die het voorprogramma niet willen missen. Een leuke opsteker voor DeWolff natuurlijk. Daarom is het dan ook jammer dat deze jonge wolven maar zo kort spelen: al om 20:28 verlaten ze het podium, terwijl ze volgens het tijdsschema nog zeven minuten door hadden mogen gaan.

De enige bar zonder rij staat op het podium

Hierna wordt het podium door de roadcrew omgetoverd tot een knusse kroeg, met aan de linkerkant een heuse bar met jukebox en aan de rechterkant een veranda (wat later het podium voor de achtergrondzangeressen blijkt te zijn). Om negen uur gaan de zaallichten uit en komen er kroeggasten het podium op om aan deze bar te hangen, wat meteen ook de enige bar in de hele AFAS Live is waar geen lange rij staat.

Een van deze barhangers loopt naar de jukebox en kiest voor de golden oldie Shake Your Money Maker van Elmore James. Dan pikken enkele van de kroegbezoekers de instrumenten op: het blijken de sessiemuzikanten van The Black Crowes te zijn. Waar deze haast musical-achtige podiumsetting eerst een beetje onwennig overkomt, voelt het meteen vertrouwd zodra Rich Robinson verschijnt en de eerste tonen van Twice As Hard inzet. En vanaf het moment dat zijn oudere broer Chris het podium opkomt, zit de stemming er meteen helemaal in. Als dan ook nog Jealous Again volgt als tweede nummer, kan de avond meteen al niet meer stuk.

Op late leeftijd toch nog een rockster

Wat meteen opvalt, is hoe vitaal en dynamisch Chris Robinson overkomt. De afgelopen tien jaar ging hij er steeds ongezonder uitzien, maar de gebochelde magere hippie van weleer heeft ineens plaatsgemaakt voor een kwieke frontman. Lang leek hij een rockster tegen wil en dank, maar nu hij halverwege de vijftig is lijkt Chris zijn rol alsnog te omarmen. Als een heuse Mick Jagger rent en danst hij over het podium en speelt hij met het publiek. De Black Crowes-frontman lijkt zowaar de wiet te hebben ingeruild voor een hometrainer – en dat is goed nieuws voor rockfans, want op deze manier kunnen deze kraaien nog makkelijk vijftien jaar mee.

Old school rock & roll

Daarnaast klinkt Chris’ stem ook weer ontzettend goed en verdient ook de man achter de knoppen een compliment, want het geluid is de hele avond uitstekend. Daarmee komen al die prachtsongs van het onverslijtbare debuut Shake Your Money Maker nog beter tot hun recht. Als na een dik uur alle songs van deze plaat – die we tot de beste debuutalbums van de jaren ’90 mogen rekenen – de revue zijn gepasseerd, komt er vervolgens ook nog een viertal nummers voorbij van The Southern Harmony And Musical Companion, dat andere ‘all killer, no filler’-album van de Crowes. Enig minpuntje van de avond is een overbodige uitvoering van Papa Was A Rollin’ Stone, die zelfs met die gouden strot van Chris Robinson een afgezaagde cover blijft.

Na een swingende uitvoering van Remedy keert de band nog terug voor één toegift in de vorm van de Stones-cover Rocks Off, en daarmee komt een heerlijke avond old school rock & roll tot een geslaagd einde. Dan mogen we nu gaan hopen dat Chris en Rich over een paar jaar een wereldtour gaan doen waarbij ze de verhoudingen omdraaien en eerst The Southern Harmony And Musical Companion in zijn geheel spelen en daarna nog een viertal hits van Shake Your Money Maker. Maar wat de broertjes Robinson hierna ook gaan doen, we willen er sowieso weer bij zijn, want met zo’n Chris Robinson in topvorm is The Black Crowes een band die je niet mag missen.

The Black Crowes in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op maandag 3 oktober 2022

Foto’s door Ans van Heck