Joan Baez: I Am A Noise (filmrecensie)

Zangeres en vredesactiviste Joan Baez heeft het schijnbaar goed voor elkaar. In de eerste beelden van deze documentaire worden we binnengenood in haar prachtige huis met zwembad in de bergen, waar ze als bijna-tachtiger nog dagelijks op de loopband staat. Ze ziet er voor haar leeftijd goed uit, heeft nog altijd een fluwelen stem en bekijkt het leven met een glimlach. Maar schijn bedriegt. En dat wordt steeds duidelijker naarmate de documentaire vordert.

Deze dochter van een Mexicaanse vader (“Ik werd op school vaak uitgescholden voor domme Mexicaan”) en een Amerikaanse moeder wordt namelijk vanaf haar vroegste jeugd gekweld door demonen. “Als ik iets te lang gelukkig ben geweest, volgt steevast een zware depressie.” Nee, Baez maakt in deze film van haar hart geen moordkuil. Rode draad is haar afscheidstournee van enkele jaren geleden door Amerika en Europa. Van daaruit wordt aan de hand van uniek archiefmateriaal en privéfilmpjes een onthullend en vaak onthutsend beeld geschetst van het leven van de zangeres achter de schermen.

Relatie met Bob Dylan

We krijgen zelfs de kans om uitgebreid te bladeren door het dagboek van haar jeugd. En daarbij wordt elk heilig huisje omver gehaald. Vermeend misbruik door haar vader, paniekaanvallen en depressies, ze zijn nauw verbonden met de jonge jaren van Baez. En de relatie met Bob Dylan was ook niet zo flitsend als destijds wel eens werd gedacht. Naarmate Dylan bekender werd, groeiden de twee steeds verder uit elkaar. Baez: “Dat brak mijn hart.” Wie kortom wil weten hoe het echte leven van Joan Baez tot nu toe is geweest, moet deze documentaire beslist zien. Een openbaring.

Joan Baez: I Am A Noise is op 20 april te zien tijdens IN-EDIT en draait vanaf 13 juni in de bioscoop.

Foto: Matt Heron