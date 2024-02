IN-EDIT 2024 sluit af met docu over Brian Jones (nieuws)

Een deel van het programma van het muziekdocumentairefestival IN-EDIT is bekendgemaakt. Tijdens de zesde editie draaien films over onder anderen Joan Baez, Gogol Bordello en jazzdrummer Max Roach. Het festival sluit af met de Nederlandse première van The Stones And Brian Jones, over de legendarische gitarist van The Rolling Stones.

The Stones And Brian Jones werd geregisseerd door Nick Broomfield, die eerder documentaires over onder anderen Kurt Cobain (Kurt & Courtney) en Leonard Cohen (Marianne & Leonard: Words Of Love) maakte. Aan de hand van archiefbeelden wordt het persoonlijke leven van de gitarist belicht: van de problemen met zijn ouders tot zijn relatie met Anita Pallenberg. Onder anderen ex-Stone Bill Wyman en The Animals-zanger Eric Burdon komen aan het woord in de documentaire.

Naast de slotfilm over Brian Jones zijn er ook Nederlandse premières van The Legacy Of J Dilla en Scream Of My Blood: A Gogol Bordello Story. Verder worden tijdens IN-EDIT documentaires vertoond over Max Roach (The Drum Also Waltzes), folkzangeres Joan Baez (I Am A Noise) en de op raadselachtige wijze verdwenen Braziliaanse pianist Tenório Jr. (They Shot The Piano Player).

De Nederlandse editie van het internationale muziekdocufestival IN-EDIT wordt gehouden van 11 t/m 21 april in de Melkweg, Amsterdam. Daarna is een selectie van het programma ook nog te zien in verschillende andere Nederlandse steden. De kaartverkoop start op dinsdag 12 maart.

Foto: 1964 Estate of J V L Hopkins, courtesy of Magnolia Pictures