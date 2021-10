Recensie Tom Petty – Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers

De reacties na het plotselinge overlijden van Tom Petty in oktober 2017 illustreerden hoezeer de zanger op handen werd gedragen door collega’s en muziekliefhebbers wereldwijd. Logisch ook, want de heartlandrocker bewees zich tijdens zijn loopbaan een begenadigd songwriter, verantwoordelijk voor een lange rij Amerikaanse hits en enkele klassieke albums – waaronder het door Rick Rubin geproduceerde Wildflowers (1994). Die erg persoonlijke tweede soloplaat verdient kennelijk zelfs een eigen documentaire, waarin betrokkenen terugblikken op de creatie van wat Petty zelf beschouwde als zijn beste werk.

Tien jaar voor de dood van de muzikant verscheen al het ultieme, vier uur durende carrièreoverzicht Runnin’ Down A Dream van de vermaarde regisseur Peter Bogdanovich (o.a. The Last Picture Show). Met Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers proberen de makers wijselijk niet die voorganger te overtreffen door ook een alomvattende Petty-docu in elkaar te zetten. In plaats daarvan focust Grammy-winnares Mary Wharton zich dus op een van de beste en meest persoonlijke albums uit ’s mans oeuvre.

Huwelijksproblemen

Wat deze documentaire bijzonder maakt, is het nooit eerder vertoonde 16mm-filmmateriaal uit die periode en de audiofragmenten waarin Petty zijn meesterwerk van context voorziet. Zo vertelt hij dat hij rond het maken van Wildflowers met huwelijksproblemen kampte. Een zware tijd, zo geeft hij toe, maar hij weigert erover te klagen in zijn muziek. Heel veel kom je dan ook niet te weten over de ellende in zijn privéleven en op het recent ontdekte beeldmateriaal uit deze jaren lijkt Petty zich juist uitstekend in zijn vel te voelen: hij oogt ontspannen terwijl hij regelmatig met een peuk in de mond ouwehoert met zijn medemuzikanten.

Geen somberman

De recentelijk ontdekte archiefbeelden worden onderbroken door nieuwe interviews met onder meer The Heartbreakers-bandleden Mike Campbell en Benmont Tench, producer Rick Rubin en dochter Adria. Samen met hen zoomt Wharton in op enkele van de mooiste songs die uiteindelijk op Wildflowers kwamen te staan, zoals Only A Broken Heart, Crawling Back To You en de titeltrack, en nummers die het oorspronkelijk als dubbel-cd beoogde album niet haalden. In die laatste categorie valt het lollige Girl On LSD, dat nog eens onderstreept dat Petty in deze periode bepaald geen somberman was – of in ieder geval niet naar de buitenwereld toe. Terecht staan de makers ook stil bij het feit dat hij zowel een Beatle (Ringo Starr) als een Beach Boy (Carl Wilson) wist te strikken voor enkele nummers.

Typisch optimistisch

Aangrijpend aan dit kijkje achter de schermen is de overduidelijke liefde waarmee de geïnterviewden over de Heartbreakers-frontman en zijn werk praten. Zo liet drummer Steve Ferrone na de dood van Petty een typisch optimistische regel uit een van de Wildflowers-nummers op zijn arm tatoeëren: ‘Most things I worry about never happen anyway’ (uit Crawling Back To You). Dankzij de combinatie van uniek beeldmateriaal en dergelijke mooie anekdotes van betrokkenen is Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers voor de Tom Petty-fan even onmisbaar als de epische documentaire die Bogdanovich eerder over hem maakte.

Tom Petty – Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers draait op 20 oktober in dertien Nederlandse bioscopen. Tickets zijn hier verkrijgbaar.

Foto: Martin Atkins