Nieuwe documentaire over Tom Petty op 20 oktober in de bioscoop

Een nieuwe documentaire over Tom Petty gaat wereldwijd in première op 20 oktober, de dag waarop hij 71 jaar zou worden. Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers volgt de legendarische zanger/songwriter tijdens de creatie van een van zijn meest bejubelde albums: Wildflowers (1994). De film is in dertien Nederlandse bioscopen te bekijken.

Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers werd geregisseerd door Mary Wharton, die eerder documentaires maakte over onder anderen Elvis Presley en The Beatles, en een Grammy won voor Sam Cooke: Legend. Ook is ze bekend van het vorig jaar verschenen Jimmy Carter: Rock & Roll President, over de Amerikaanse president uit de titel en diens connecties met rocksterren als Bob Dylan, Willie Nelson en Gregg Allman.

Whartons nieuwe documentaire over Tom Petty focust op de periode 1993-1995, waarin de Heartbreakers-frontman samenwerkte met producer Rick Rubin aan zijn soloalbum Wildflowers. Aan de hand van niet eerder vertoond beeldmateriaal uit die tijd en nieuwe interviews met o.a. gitarist Mike Campbell en toetsenist Benmont Tench (beiden leden van The Heartbreakers) biedt Somewhere You Feel Free: The Making Of Wildflowers een kijkje in het creatieve proces en het turbulente privéleven van Petty, die op 2 oktober 2017 overleed, kort voor zijn 67ste verjaardag.

De documentaire, die eerder al bekroond werd tijdens SXSW en het Boulder Film Festival, draait op woensdag 20 oktober in dertien bioscopen van Kinepolis: in Almere, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Leidschendam, Spijkenisse, Utrecht (Jaarbeurs) en Zoetermeer.

Foto Tom Petty & The Heartbreakers live in de Heineken Music Hall 2012: Willem Schalekamp