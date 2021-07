‘Een donkere plaat is niet des Rowwen Hèzes’

Terwijl het leven weer langzaam teruggaat naar de normale snelheid, kijken velen terug op een bewogen periode die wel eeuwig leek te duren. Maar dat geldt niet voor Rowwen Hèze-zanger Jack Poels: hij had juist eindelijk tijd om zijn verhalen om te toveren tot wonderschone liederen. Aan het begin van de lockdown kwam zijn allereerste soloalbum Blauwe Vaer uit, binnen een jaar gevolgd door II. En nu, met haast perfecte timing om een nieuw begin te vieren, verschijnt de nieuwe Rowwen Hèze-plaat Onderaan Beginne.

Je zou haast denken dat heer Poels van de lockdown heeft genoten? “Nou, op dit moment wel”, vertelt de zanger. “Ik zou het allemaal een negen kunnen geven. Maar dat komt door de vooruitzichten: er zijn weer optredens in het verschiet. Ik ben weer met nieuwe liedjes bezig, heb zojuist twee schilderijen gemaakt, de zon schijnt en mijn gazonnetje ligt er mooi bij. Dus ik mag niet mopperen, want ik heb me goed bezig kunnen houden. Een paar maanden geleden was dat overigens wel anders. Toen viel alles stil. Geen solo-optredens meer, geen inspiratie, de pen was even leeg en toen kreeg ik zelf ook nog corona. Gelukkig was het in mijn geval niet ernstig, maar dat maakte alles wel even wat sinister en vervelend. Ook al was de ziekte bij mij mild, het stilvallen van al het andere deed wel wat met me…”

De kracht van muziek

Oftewel, een groot gedeelte van deze dubieuze periode was helemaal niet zwaar voor de Rowwen Hèze-zanger. “Kijk, ik heb altijd de muziek én mijn schilderijen. Dat is al vanaf mijn prille jeugd zo”, legt hij uit. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik helemaal verheugd bij het voetballen aan kwam; ik was enthousiast over een liedje dat ik op de radio had gehoord en begon daar meteen over te praten. Mijn vrienden gaapten me dan een beetje vreemd aan. Muziek is gewoon het allerbelangrijkste, na liefde en gezondheid. Mijn vader had MS en zat in een karretje. Mijn moeder en zus zorgden veel voor hem, er was een soort spanning in huis. Maar zo gauw er bepaalde liedjes op de radio kwamen, zag ik dat mijn vader en moeder daar blij van werden. Je ziet de kracht van muziek en dat is heel vormend. Ik kan zó genieten van het maken van een mooi liedje. Maar ook van het luisteren. Zo heb ik laatst een Spotify-playlist gemaakt die ik ‘Voor onder de fleecedeken’ heb genoemd. Mijn leven is doorspekt met muziek, dus toen corona uitbrak en de optredens stilvielen, heb ik me op mijn liederen geconcentreerd.”

Bier op de hotelkamer

Dat leverde maar liefst twee soloplaten op, waarna Poels naar Haarlem vertrok om daar tijdens de tweede lockdown de nieuwe Rowwen Hèze-plaat Onderaan Beginne op te nemen. “Dat was een speciale ervaring en totaal anders dan we gewend waren natuurlijk. Toch is het op veel vlakken een openbaring geweest. Kijk, we zijn gewend om met de hele band zo’n periode door te maken. Nu zat ik daar in de studio op een bank, met rechts Tren van Enckevort [multi-instrumentalist, red.] naast me en de rug van Huub Reijnders [producer, red.] voor me, te luisteren naar wat we gedaan hadden. Dan ging Tren weer even aan de gang met de accordeon of ik met de gitaar. Maar meer dan dat was het niet. Ook niet als we op zo’n dag klaar waren. Het Wapen Van Bloemendaal, onze stamkroeg aldaar, was gesloten, net als alle andere cafés. Dus we konden om te ontspannen alleen een biertje op de hotelkamer drinken. Dat laatste gaan we zeker niet meenemen naar een volgende keer. Want het moet wel des Rowwen Hèzes blijven natuurlijk, haha! Maar er is genoeg dat we wel meenemen…”

Op het toilet klopt alles

Want de euforie ontstond op het toilet! “Ik merkte zelf al dat mijn stem er klaar voor was en dat het echt met een groot gemak ging. Je ziet Huub zitten met een grijns en Tren steekt z’n duim eens omhoog en dan denk je: het gaat best lekker. Maar op het toilet hoor je wat je net hebt opgenomen, maar dan van een afstand, gefilterd door de muren. Dan lijkt het echt allemaal te kloppen!” Extra bevestiging daarover kwam ook van de manager. “Rudy [Havermans, red.] vroeg meteen toen hij de masters had gehoord of ik wist hoe het kwam dat mijn stem zo goed klonk. Nee, antwoordde ik toen nog. Nou, hij wist het wél: we hadden rust. We probeerden niet even na twee of drie optredens in een weekend in één week opnames voor een nieuwe plaat ertussendoor te fietsen.” Corona-proof in groepjes, in alle rust, de plaat in lagen opbouwen. Veel van deze nieuwe manier van werken gaan de mannen bij de volgende plaat ook toepassen. Maar dan wel met de hele band en met bier van de tap.

Onderaan Beginne

De nieuwe plaat heet Onderaan Beginne. Een passende titel, aldus Poels. “Zo voelt het, of niet? ‘Vandaag wuurd heer, de vlaag geplant’, dat is het begin van de song en het album. Je gaat wel vooruit, maar je moet altijd weer nieuwe dingen leren. Het nummer gaat niet over corona, maar zo voelt het misschien wel. Nu gaan we aan de slag: opbouwen en met vereende krachten de toekomst tegemoet. Want ik besef heel goed dat het voor velen veel moeilijker is geweest dan voor mij. Zo ontstond ook een nummer als De Berge Van Bob. Ik zag op tv een aflevering van schilderen met Bob Ross voorbijkomen. Dat transporteerde me naar vroeger, toen hij iedere dag op tv kwam. Het is geen originele, grootse schilder, maar zijn ambacht is voortreffelijk. Het belangrijkste is echter zijn stem. Die is zalvend en meditatief. Eentje die we allemaal in ons leven kunnen gebruiken. Iemand die met een simpele vingertruc een blij en gelukkig zonnetje voor ons neer kan zetten.”

Donker is niet des Rowwen Hèzes

Daarnaast hebben veel nummers op Onderaan Beginne stiekem 35 jaar Rowwen Hèze als thema, vertelt de zanger. “Het leven kwam door corona stil te liggen. Je verdiept je dan meer in je eigen hersenpan, je geschiedenis en wat je hebt meegemaakt. Bij mij is dat natuurlijk allemaal dankzij de band gebeurd. Daar ben ik associatief mee gaan spelen.” Bij zo’n terugblik ligt het gevaar van te veel melancholie op de loer. “Nee nee, ik wilde zowel melancholie als corona – letterlijk en figuurlijk – zo veel mogelijk buiten de deur houden. De periode was nu eenmaal niet echt inspirerend. Je zit in je eigen cocon, ontmoet weinig mensen, beleeft weinig avonturen. Dan kan zo’n plaat erg donker worden. Dat is niet des Rowwen Hèzes. Ik waak daar wel voor. Het ging me juist om het vangen van de kleine, maar toch speciale momenten.”

Een goed voorbeeld daarvan is het nummer De Troan. “Dat gaat over een moment in 2002, toen we met z’n allen in een Amerikaanse bus door Nederland reden, op weg naar een optreden. Tegenover mij zaten drie stoere Rowwen Hèze-mannen naar een beeldscherm te kijken dat boven mij in de bus hing. Ik zag ze opeens allemaal ontroerd raken en keer naar boven om daar een traan op Koningin Maxima’s wang te zien biggelen. Ja, daar gaat De Troan over. En zo heb ik al die kleine momenten willen vangen. Eenmalig, want ik kijk liever vooruit. Ik hou niet zo van jubilea en dergelijke. Dat is toch de invloed van de afgelopen periode geweest. Een pas op de plaats door corona, om 35 jaar Rowwen Hèze in een oogwenk voorbij te laten glijden.”

Foto: Hans Peter Photography

