Vandenberg: ‘Te veel polijsten haalt de spirit eruit’

Na dertien jaar Whitesnake en een succesvolle periode met Vandenberg’s MoonKings was het voor gitarist Adrian Vandenberg tijd om zijn oude liefde Vandenberg nieuw leven in te blazen met een nieuwe plaat: 2020. Zelf is hij zeer tevreden over het eindresultaat: “Ik vind het elke keer weer kicken om 2020 te horen, want we hebben een geweldig album afgeleverd.” Lust For Life sprak met hem over Vandenberg, het nieuwe album en zijn toekomstplannen.

Heb je de titel gekozen om een speciale reden, behalve dat het album dit jaar uitkomt?

“2020 is gewoon een mooi getal waar je grafisch veel mee kunt doen. Van oorsprong ben ik namelijk ontwerper en beeldend kunstenaar. Muziek is een uit de hand gelopen hobby waarvan ik vroeger nooit had gedacht dat ik dit beroepsmatig zou mogen doen. Verder geeft het duidelijk aan dat het een nieuw album van Vandenberg is en geen ‘Best of’. 2020 is vers van de pers!”

Had je voldoende inspiratie voor een nieuw album?

“Zeker! Na het stoppen van Vandenberg en mijn vertrek bij Whitesnake ben ik lange tijd onder de radar gebleven en ik merkte dat het schrijfproces bij Vandenberg’s MoonKings en nu bij 2020 heel makkelijk verliep. Bij het schrijven gingen als het ware alle ramen en deuren in mijn ziel open. Ik laat mij niet meer leiden of beperken door een idee als ‘het moet eigenlijk zo’. Tijdens de dertien jaar in Whitesnake was dat wel het geval. Op het moment dat ik erbij kwam, was de band wereldberoemd. Er is dan al een route uitgestippeld waar je niet veel van mag afwijken. Zeker in de rockmuziek is er een redelijk vaststaand pad dat bewandeld dient te worden. Als je een eigen stijl hebt die succesvol is, dan zit je daaraan vast. Toen ik voor MoonKings ging schrijven, was ik nieuwsgierig of het nog net zo lekker zou gaan als vroeger. Dat was echter geen enkel punt, vooral omdat ik dacht: wie zit er nou te wachten op een album van die gast van Vandenberg die twaalf jaar weg is geweest?. Ik voelde me vrij bij het schrijven en dat gevoel is gebleven. Wanneer je iets creëert, is jezelf vrij voelen het mooiste gevoel. Bij het maken van nieuwe album werd ik extra geïnspireerd toen Ronnie Romero bij ons kwam. Ronnie is een fantastische zanger, één van de beste binnen de hardrock van de laatste dertig jaar. Zijn zang betekende veel voor de stijl, de dynamiek en de intensiteit van de nummers die op 2020 zijn gekomen. Dat was echt kicken! Het is elke keer een proces waar ik in het begin tegenaan hik, maar alles viel organisch op zijn plek.”.”

Hoe is de samenwerking met Ronnie tot stand gekomen?

“Die is op een grappige manier ontstaan! Vijf jaar geleden las ik dat Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore had besloten om een aantal shows met Rainbow te doen. Hij had zeker twintig jaar alleen maar akoestische middeleeuwse folkmuziek gemaakt met zijn vrouw Candice Night als zangeres. Ik hoorde later van Ronnie dat ze hem had omgepraat om weer eens wat met Rainbow te gaan doen, omdat er zoveel fans zaten te wachten op concerten van die band. Uiteindelijk besloot Blackmore het te doen enwas toen benieuwd wie de zanger zou worden, omdat de oorspronkelijke zanger Ronnie James Dio in 2010 is overleden. Er moest dan wel een goede zanger komen om de geweldige muziek van Rainbow recht te doen. Ik besloot op YouTube te kijken en zag dat Ronnie Romero de nummers op een waanzinnige manier vertolkte. Ik dacht: potverdorie, waar komt die gast vandaan? Ik had hem heel spontaan een berichtje via Facebook gestuurd: ‘Gefeliciteerd man, je bent een fantastische zanger. Ik wens je hartstikke veel succes en laat je niet gek maken door deze business.’ Ik kreeg meteen als reactie terug dat hij fan was van mijn werk, mijn berichtje te gek vond en hoopte dat we elkaar ooit zouden ontmoeten. Ik had er toen geen bedoeling mee, want we waren lekker bezig met MoonKings. Tot het moment dat ik iets anders moest opzetten, omdat zanger Jan Hoving een agrarisch bedrijf heeft en nooit langer dan twee dagen weg kan. Hierdoor kon de band nauwelijks over de grens toeren, soms gingen we bijvoorbeeld alleen voor een paar dagen heen en weer naar Japan. Het regelen kostte Jan veel moeite en dat werd een belemmering. Daarnaast wilde ik graag weer hardere muziek maken. Toen stelde mijn manager voor om dit onder de naam Vandenberg te doen, maar ik wilde niet dat het een nostalgisch verhaal zou worden en zei dat ik het alleen zou overwegen als ik een fantastische zanger kon vinden. Ronnies naam schoot meteen door mijn hoofd. Ik ben naar zijn woonplaats Madrid gevlogen om te vragen of hij geïnteresseerd was. Hij was superenthousiast en vanaf dat moment ben ik begonnen met schrijven. We hebben demo’s opgenomen en voordat we het wisten, zaten we in de studio.”

Naast Romero heb je drummer Koen Herfst [o.a. Epica en Armin van Buuren] en bassist Randy van der Elsen weten te strikken voor Vandenberg. Voldoet de samenwerking tot nu toe aan je verwachtingen?

“Ja, absoluut! Tijdens de opnames in Los Angeles heb ik met Koen een week in een appartement gezeten. Hij is een superaardige gast en het klikte meteen. Daarnaast kan hij verdomd goed drummen, nog beter dan ik had gedacht. Er is een goede vibe tussen de bandleden en we staan te popelen om te kunnen toeren.”

Aan 2020 heeft verder ook producer Bob Marlette meegeholpen, die eerder samenwerkte met o.a. Ozzy Osbourne en Rob Zombie. Hoe kwam hij in beeld?

“Bij Vandenberg en MoonKings hadden we zelf de productie gedaan, maar ik had met mijn management en platenmaatschappij Mascot afgesproken om bij het nieuwe album een producer te betrekken. Volgens de Amerikaanse tak van Mascot vinden Amerikanen het fijn om op de een of andere manier betrokken te zijn en niet een kant-en-klaar product aangeleverd te krijgen vanuit Europa. Bob Marlette was een van de producers die door Mascot werd aanbevolen. Meteen na het eerste contact wist ik dat hij het zou gaan worden: we zaten op een lijn over hoe 2020 zou moeten klinken. De opnames in Los Angeles verliepen heerlijk relaxed, net zoals ik gewend was bij de eerdere Vandenberg-platen. Als band ga je de studio in en speel je de muziek gewoon zoals je het voelt. Het bleek allemaal te kloppen en er hoefde niet aan gesleuteld te worden. Het had de juiste vibe, expressie en dynamiek waarmee rockmuziek uit de speakers moet knallen. Te veel polijsten haalt de spirit eruit.”

We zitten natuurlijk met het coronavirus en de onzekerheid of concerten dit jaar nog doorgaan. Wat zijn de plannen voor het komende jaar?

“We zouden beginnen met een releaseshow in Paradiso en daarna voor festivals door Europa reizen, maar die zijn logischerwijs gecanceld. Het waren trouwens maar een paar festivals, omdat het album pas eind mei uitkomt. Programmeurs willen vaak eerst kijken hoe de muziek ontvangen wordt en op basis daarvan doen ze een voorstel. Nu waren de voorstellen puur gebaseerd op de naam Vandenberg en op de reputatie van Ronnie en mij. Ze doen vaak een laag bod, waardoor we blij mogen zijn als het geen geld gaat kosten. Nu de eerste reacties positief zijn en er twee nummers online staan, kunnen we betere deals voor volgend jaar maken. Ons management in Engeland vertegenwoordigt ons voor heel Europa en men probeert om aan het eind van het jaar shows te plannen. Hopelijk kunnen ze dan wel doorgaan.”

Hoe houd je je momenteel bezig, eigenlijk?

“De afgelopen weken heb ik dagelijks een stuk of zeven interviews in verschillende tijdzones gehad. ‘s Ochtends interviews met de Japanse pers, overdag Europese interviews en in de avond is Amerika aan de beurt. Zo houd ik mijzelf bezig en raak ik behoorlijk schor, omdat ik de hele dag aan het praten ben, haha! Wanneer ik naar buiten kijk, dan hoop ik binnenkort lekker in de tuin aan de slag te kunnen. Verder ga ik nummers voor het volgende album schrijven, dat we absoluut met de huidige bezetting gaan maken. De muzikale chemie die ik met de mannen van MoonKings had, heb ik nu weer. Met Jan Hoving ben ik overigens nog steeds heel close, dat zijn connecties die je nooit moet verwaarlozen.”

Staat je leven volledig in het teken van muziek of is er ook nog tijd over voor kunst?

“Voor kunst is even geen ruimte, want ik ben nu fulltime bezig met muziek. Ik heb hard gewerkt aan 2020 en dan wil je er ook alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te laten horen hoe het klinkt. Vanwege het coronavirus zit iedereen nog meer op internet en wordt er gelukkig veel aandacht besteed aan het album. Toch hoop snel weer met kunst bezig te zijn en een flinke stapel schilderijen te maken.”

Zit een samenwerking met je Whitesnake-vriend David Coverdale nog in de planning?

“Hiervoor geldt het James Bond-cliché ‘never say never’. We hebben ooit het plan gehad om samen een bluesplaat te maken. Het zou zomaar kunnen gebeuren, maar nu ligt mijn volledige focus op Vandenberg. Ik zie wel wat de toekomst brengt, ik sluit niets uit en reken nergens op. Het zit sowieso niet in mijn aard om plannen voor de verre toekomst te maken. Of het nou schilderen, tekenen of koken is: als ik ergens de tijd voor heb, dan doe ik het gewoon.”

Foto: Karina Wells