De 15 beste Bruce Springsteen-songs volgens Lust For Life-lezers

Begin 2014 vroegen we onze lezers naar hun top drie van favoriete nummers van de enige echte ‘Boss’: Bruce Springsteen. Via de mail, Twitter en Facebook werden we overladen met honderden inzendingen, waaruit we een stevige lijst konden samenstellen. Lust For Life presenteert: jullie Springsteen Top 15!

15. Jersey Girl

Tot onze verbazing ontving deze Tom Waits-cover genoeg stemmen voor een plek in deze lijst. Niet dat we het niet eens zijn met deze keuze, overigens, want Jersey Girl had zo een nummer van The Boss zelf kunnen zijn (en zelfs een van zijn betere). Waits nam deze voor zijn doen erg toegankelijke ballad op voor zijn lp Heartattack And Vine (1980), maar de Springsteenversie op Live 1975-85 is wellicht net iets bekender.

14. The Rising

Het enige lied uit deze lijst dat in het huidige millennium verscheen, is de titelsong van het succesvolle The Rising uit 2002. Springsteens eerste studioalbum met The E Street Band sinds Born In The U.S.A. ontstond deels na de aanslagen van 11 september 2001. Het hoge meezinggehalte zorgde er natuurlijk voor dat The Rising snel uitgroeide tot een ware livefavoriet. In de tekst verplaatst Springsteen zich overigens in een brandweerman die zich een weg omhoog baant in een van de Twin Towers. Opmerkelijk is dat zijn eigen zoon Sam ook brandweerman geworden is.

13. Dancing In The Dark

In Amerika werd Springsteen van de bovenste positie gehouden (“Damn the artist formerly known as Prince”, schrijft hij in de liner notes van zijn Greatest Hits), maar in Nederland betekende Dancing In The Dark zijn eerste nummer 1-hit. Memorabel is natuurlijk ook de clip, geregisseerd door niemand minder dan Brian De Palma (o.a. Scarface). Sinds Courteney Cox (later van Friends) in deze video de danspartner van Springsteen uithing, hoopt vrijwel iedere vrouwelijke concertbezoeker – van piepjong tot stokoud – dat ze tijdens dit nummer gevraagd wordt het podium op te komen om ook voor héél even Courteney te zijn.

12. Drive All Night

Een van de nummers die we niet direct in dit lijstje hadden verwacht, afkomstig van het dubbelalbum The River (1980). De nachtelijke sfeer en de filmische tekst vielen ook in de smaak bij singer-songwriter Glen Hansard, die later een cover opnam met de hulp van onder anderen Pearl Jams Eddie Vedder en huidig E Street Band-saxofonist Jake Clemons.

11. My Hometown

Het album Born In The U.S.A. bracht liefst zeven Amerikaanse top 10-singles voort. In My Hometown schetst Springsteen een weinig uitnodigend beeld van zijn eigen ‘hometown’ Freehold in New Jersey, waar werkloosheid hoogtij vierde. Voor wie liever een vrolijke Bruce hoorde, was er nog de b-kant Santa Claus Is Comin’ To Town.

10. Darkness On The Edge Of Town

De titelsong van het album Darkness On The Edge Of Town (1978). Een erg mooie versie klonk in 2013 tijdens Springsteens concert in een kleddernat Goffertpark, waarna lezer Stephan Groothand besloot: “Darkness is zijn finest hour”.

9. Born In The U.S.A.

Of het nu de bombastische hitbewerking uit 1984 is of het ingetogen akoestische origineel dat na de Nebraska-sessies op de plank bleef liggen, Born In The U.S.A. geldt voor veel fans als een van de krachtigste muzikale statements van The Boss. Niet iedereen had direct door wat Bruce precies duidelijk wilde maken met zijn felle protestsong – ook al ligt dat er vrij dik bovenop.

8. The Ghost Of Tom Joad

Voor zijn album High Hopes nam The Boss dit lied opnieuw op als een duet met Tom Morello, die The Ghost Of Tom Joad overigens al coverde met zijn band Rage Against The Machine. Springsteens originele versie met spaarzame instrumentatie is te vinden op het gelijknamige album uit 1995, waarmee de man zich behoorlijk revancheerde na het mindere albumduo Human Touch en Lucky Town (beide uit 1992). De titel verwijst naar de Tom Joad uit Steinbecks literaire klassieker The Grapes Of Wrath.

7. Streets Of Philadelphia

“Een schitterend nummer, gemaakt voor een van de mooiste films ooit”, schrijft lezer Gert de Goede. Springsteen mocht in 1994 een Oscar in ontvangst nemen voor zijn oprechte Streets Of Philadelphia uit het drama Philadelphia van Jonathan Demme (The Silence Of The Lambs), die ook de grauwe videoclip bij het nummer schoot. Opvallend aan de zeer succesvolle single was het gebruik van drumloops. In een interview met Rolling Stone meldde Springsteen later dat hij daar rond die tijd een volledig album mee maakte, dat al jaren op de plank ligt en wellicht alsnog een keer verschijnt.

6. Racing In The Street

Op de lp Darkness On The Edge Of Town was de sfeer een stuk grimmiger dan op de voorganger Born To Run. Bezong Springsteen daar nog de optimistische dromen van zijn personages, op deze rauwe opvolger kwam de keiharde realiteit om de hoek kijken. Tijdens Springsteens bezoek aan het Goffertpark in 2013 trakteerde hij zijn fans op een integrale uitvoering van het veelbejubelde album, inclusief dus ook Racing In The Street, met een showstelende solo van ‘The Professor’ Roy Bittan.

5. Badlands

De songs van de twee albums die Springsteen voor zijn doorbraak met Born To Run uitbracht en de latere folkplaat Nebraska (1982) zijn bij onze lezers duidelijk een stuk minder populair dan het werk op de goed vertegenwoordigde lp’s Born To Run, Born In The U.S.A. en Darkness On The Edge Of Town. Van die laatste is Badlands de grootste hit. Springsteen verwijst hier naar de gelijknamige debuutfilm van Terrence Malick uit 1973, die ook van grote invloed was op de titelsong van het eerder genoemde Nebraska.

4. Jungleland

“Hét epos van Bruce Springsteen”, noemt lezer Peter van Cappelle het slotstuk van Born To Run. Dat album kostte de overige muzikanten zeeën van tijd en een heleboel frustraties om aan de wensen van de perfectionist Springsteen te voldoen, maar het resultaat was een van de beste lp’s uit de popgeschiedenis. Het schitterend gearrangeerde Jungleland bevat een van wijlen Clarence Clemons’ beste solo’s en geldt als een absolute livefavoriet.

3. Thunder Road

Dat The Boss een filmliefhebber is, mag onderhand duidelijk zijn. De titel Thunder Road baseerde hij op een gelijknamige film uit 1958, met Robert Mitchum in de hoofdrol. In een vroeg stadium heette deze Springsteenklassieker overigens Wings For Wheels, dat later de titel werd van een documentaire over de moeizame opnames van Born To Run. In een van de fraaist opgebouwde rocksongs aller tijden verwijst The Boss ook nog even naar een van zijn grote helden: Roy Orbison. “Thunder Road is voor mij het mooiste nummer ooit”, schrijft lezer Peter Ehrens, “Hier zit alles in: poëzie, verlangen, hoop, moed, liefde en rock & roll!”

2. Born To Run

Met maar liefst drie titels in deze top vijf mogen we Born To Run uitroepen tot het favoriete Springsteen-album onder onze lezers. Natuurlijk ontbreekt ook de klassiek geworden titelsong niet. Wat weinig mensen weten, is dat Allan Clarke, zanger van The Hollies, eerder een versie opnam van Born To Run dan de auteur zelf. Ongeveer even mooi als de hitversie is Springsteens akoestische vertolking op de Chimes Of Freedom-ep uit 1988. Lezer John van der Made: “Zoals Springsteen zelf al zei: ‘Born To Run is mijn poging de ultieme rocksong te maken’. Dat is wat mij betreft gelukt!”

1. The River

“Door dit nummer ben ik fan geworden en gebleven”, schrijft lezer Henk van Zandvoort, “Ik krijg nog steeds kippenvel van het prachtige mondharmonicagedeelte”. Het treurige verhaal van The River, geschreven voor Springsteens zus Ginny en zwager Mickey, spreekt kennelijk veel Nederlandse muziekliefhebbers aan, want het lied staat jaarlijks hoog genoteerd in de Radio 2 Top 2000. Niet te missen is de uitvoering op Live 1975-85, met een uitvoerige, erg aandoenlijke gesproken introductie over Springsteens moeizame band met zijn vader.

Foto Bruce Springsteen op het Malieveld (14 juni 2016): Mitchell Giebels

