Playlist-special: Melissa Etheridge over de beste Bruce Springsteen-songs

Onder anderen Alice Cooper, Steven Van Zandt, Tom Odell en leden van KISS, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Singer-songwriter Melissa Etheridge rekent Bruce Springsteen tot haar grootste inspiratiebronnen. Het respect is wederzijds, want The Boss speelde zelfs een nummertje mee tijdens haar MTV Unplugged-sessie in 1995! Speciaal voor Lust For Life zette Etheridge haar tien favoriete Springsteen-krakers op een rijtje.

1. Thunder Road (Born To Run, 1975)

2. The River (The River, 1980)

3. Growin’ Up (Greetings From Asbury Park, NJ, 1973)

4. Incident On 57th Street (The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle, 1973)

5. The Promised Land (Darkness On The Edge Of Town, 1978)

6. Spirit In The Night (Greetings From Asbury Park, NJ, 1973)

7. The Rising (The Rising, 2002)

8. Hungry Heart (The River, 1980)

9. Land Of Hope And Dreams (Wrecking Ball, 2012)

10. Jungleland (Born To Run, 1975)

Foto: Lauren Dukoff