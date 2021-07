Playlist-special: Paul Stanley (KISS) over de beste soulnummers

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van Toto, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Voor de buitenwereld was het een goed bewaard geheim, maar de singles van Motown waren de allereerste muzikale liefde van KISS-zanger Paul Stanley. Speciaal voor Lust For Life maakte hij een playlist met zijn tien favoriete soulnummers!

Lees Paul Stanley’s verhaal bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. Otis Redding – Try A Little Tenderness (Complete & Unbelievable: The Otis Redding Dictionary Of Soul, 1966)

2. The Temptations – Ain’t Too Proud To Beg (Gettin’ Ready, 1966)

3. Smokey Robinson & The Miracles – The Tears Of A Clown (Make It Happen, 1967)

4. Little Stevie Wonder – Fingertips Part 2 (Recorded Live: The 12 Year Old Genius, 1963)

5. Four Tops – I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch) (Second Album, 1965)

6. James Brown – Try Me (Please Please Please, 1958)

7. Solomon Burke – Everybody Needs Somebody To Love (single, 1964)

8. The O’Jays – Love Train (Back Stabbers, 1972)

9. Al Green – Let’s Stay Together (Let’s Stay Together, 1972)

10. The Delfonics – Didn’t I (Blow Your Mind This Time) (The Delfonics, 1970)

Meer lezen over KISS? Bekijk hier Lust For Life 088, met ‘the hottest band in the world’ op de cover!

Foto: Brian Lowe/Universal Music