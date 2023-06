Bruce Springsteen & The E Street Band in Landgraaf (fotoverslag)

Was het de laatste keer in Nederland? Het is een veelvoorkomende vraag bij fans en recensenten wanneer een legendarische rocker weer eens naar ons land afreist. In het geval van Bruce Springsteen wakkert de boodschap die hij tijdens deze tour verkondigt (‘Pluk de dag!’) de speculatie alleen maar verder aan. Het is wellicht een veel te voorbarige gedachte, want zelfs al zouden de marathonshows met The E Street Band wat te intensief voor hem worden, dan nog is niet uitgesloten dat hij er in de toekomst solo op uittrekt – zoals hij achttien jaar geleden deed tijdens de Devils & Dust Tour.

Los daarvan zit The Boss duidelijk nog vol energie, zoals vorige maand al bleek tijdens twee bejubelde shows in de Johan Cruijff ArenA – waarbij zelfs een val op het podium op dag twee hem er niet van weerhield om er een fantastisch concert van te maken. Zondagavond gaven Springsteen en zijn band de derde en laatste Nederlandse show. Op Megaland in Landgraaf ditmaal, waar komend weekend het hem niet onbekende Pinkpop losbarst. Naast minimale wijzigingen in de setlist was het concert in nog een ander opzicht anders dan het eerste optreden in Amsterdam: het was snikheet. Gelukkig werden er genoeg voorzorgsmaatregelen getroffen om een waardig einde te kunnen breien aan wat ongetwijfeld de geschiedenis ingaat als een legendarische reeks shows – of het nu Springsteens laatste in Nederland was of niet. Bekijk hier de foto’s van Tiffany Peters!

Bruce Springsteen & The E Street Band op Megaland, Landgraaf

Gezien op zondag 11 juni 2023

Foto’s door Tiffany Peters

