Mother’s Finest in Muziekgieterij (fotoverslag)

De leadzang van Glenn ‘Doc’ Murdock en Joyce ‘Baby Jean’ Kennedy, het stevige gitaarwerk en het funky samenspel van de ritmesectie blijken al ruim vijftig jaar een onweerstaanbare combinatie bij Mother’s Finest. Deze Amerikaanse funkrockgroep had in de tweede helft van de jaren zeventig succes met de singles Baby Love en Piece Of The Rock, waarna de spetterende registratie Live (1979) liet horen dat de muzikanten op het podium nog zoveel meer te bieden hadden. Dat bleek zaterdagavond ook weer in Maastricht.

“We hebben nog ongelooflijk veel plezier in het optreden”, vertelde Glenn Murdock in Lust For Life 098 over zijn band. “Pas als het publiek wegblijft of als we er zelf geen zin meer in hebben, stoppen we ermee.” Vijf jaar na dat interview kunnen we constateren dat de baanbrekende band niet alleen in goedgevulde zalen speelt – in dit geval dus de Muziekgieterij – maar ook dat het speelplezier nog altijd van de shows af spat. Dat blijkt ook wel uit de foto’s die onze fotograaf Tiffany Peters zaterdagavond maakte. Bekijk ze hierboven!

Mother’s Finest in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op zaterdag 20 april 2024

Foto’s door Tiffany Peters