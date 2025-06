Robbie Williams in de Johan Cruijff ArenA (live-recensie)

Met zijn kenmerkende en onweerstaanbare mix van bravoure en zelfspot balanceert Robbie Williams nog altijd op het heerlijk dunne lijntje tussen over-the-top podiumdiva en zelfbewuste entertainer. Ondanks het feit dat hij al jaren geen hit meer heeft gehad, is het enthousiasme bij het publiek in de Johan Cruiff ArenA er absoluut niet minder om.

Hoewel de kaartverkoop voor de maandagshow openlijk moeizaam verloopt, zit de ArenA zondagavond lekker vol. Al had men blijkbaar minder behoefte aan de duurste plaatsen, want de erg groot uitgevallen Golden Circle voor het podium heeft nog opvallend veel ruimte. De volgende keer iets anders indelen, wellicht?

King Of Entertainment

Michael Jackson was de King Of Pop. Robbie Williams wil de King Of Entertainment zijn, zo geeft hij vanavond aan. “Dat kan ook zonder logeerpartijtjes”, voegt hij er met een knipoog aan toe. Het moge duidelijk zijn dat het bestaan als King Of Entertainment hem prima afgaat: Let Me Entertain You is niet voor niets al sinds het begin van zijn solocarrière zijn lijflied en gaat ook vanavond weer gepaard met grandioze showelementen waarbij de zanger ondersteboven hangend naar beneden wordt getakeld. Daarvoor hebben we de nieuwe single Rocket al gehoord, die het als concertopener uitstekend deed. Wie overigens voor aanvang van de show op de muziek lette, hoorde een aantal onbekende Robbie Williams-fragmenten voorbijkomen die ook zomaar eens van het komende album Britpop afkomstig zouden kunnen zijn.

Anno 2025 zijn er dankzij A.I. veel nieuwe mogelijkheden voor de visuele showelementen bijgekomen. Zo zien we Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie en John Lennon hun bewondering voor Robbie uitspreken en heeft hij later op de avond een hilarisch gesprek met zijn 17-jarige zelf. Het moge duidelijk zijn: Robbie Williams is niet alleen een King Of Entertainment als hij zingt, maar ook wanneer hij het publiek toespreekt met anekdotes, grapjes en serieuzere overpeinzingen. Na jaren van onrust, strijd en geestelijke druk zien we vanavond een zanger die sterker en dankbaar is, en dat ook graag wil uitdragen. Tijdens zijn verhalen over zijn moeizame periodes spreekt hij openhartig over hoe hij dankzij zijn vrouw, kinderen en schoonmoeder tot rust kwam, wat uiteindelijk uitmondt in een uitvoering van My Way, waarbij de zoetheid net iets te nadrukkelijk aanwezig is.

Hits, hits en praatjes

Al met al is er geen seconde in de show die niet vermakelijk is, maar toch wringt er iets. De praatjes zijn namelijk te veelvuldig: bijna elk nummer wordt opgevolgd door een paar minuten non-muziek, wat bij vlagen volledig de vaart uit de show haalt. En dat is jammer, want met zo’n hoeveelheid hits vertolkt door een dergelijke frontman hoop je als publiek muzikaal overdonderd te worden – en dat gebeurt nu niet.

En die hits zijn er zeker. Bijna de hele setlist vanavond bestaat eruit. Opvallend: de albums Intensive Care, Rudebox en Reality Killed The Video Star worden compleet overgeslagen, waardoor de focus nadrukkelijk ligt op de eerste vijf solojaren van Williams, die commercieel ook het meest succesvol waren. Er komt vooral veel voorbij van Sing When You’re Winning (o.a. Kids, Rock DJ, Supreme en The Road To Mandalay) en Escapology (o.a. Come Undone, Monsoon en Something Beautiful). Opvallend is ook het grote aantal covers die vooral in de vorm van medleys of korte fragmenten (hilarisch: Sweet Child O’ Mine) langskomen. Take That mag ook niet ontbreken: hun versie van discoklassieker Relight My Fire wordt vanavond uiterst meeslepend vertolkt als duet tussen Robbie en voorprogramma-zangeres Davina Michelle.

Meeschreeuwballads

Hoe fijn en meeslepend uptemponummers als Love My Life en Rock DJ ook zijn: je kan er niet omheen dat de lekkere meeschreeuwballads altijd het hoogtepunt zijn van een avondje Robbie Williams. She’s The One, Feel en natuurlijk Angels hebben dan ook een keurig strategisch plekje aan het eind van de setlist. Want een King Of Entertainment houdt ook met dat soort dingen rekening!

Robbie Williams in de Johan Cruijff ArenA

Gezien op zondag 22 juni 2025

Foto’s door Cristel Brouwer



