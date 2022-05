Suede in TivoliVredenburg (live-recensie)

Na twee keer verzetten is het dan eindelijk zover: de Ronda van TivoliVredenburg is twee uur lang een tijdmachine naar de jaren negentig. Suede speelt, alsof de leden geen dag ouder geworden zijn, het legendarische album Coming Up integraal… en natuurlijk nog veel meer.

Coming Up was het album waarmee Suede in 1996 de vruchten plukte van de Britpop-rage die bands als Oasis, Pulp en Blur groot had gemaakt. Een rage waarvoor Suede in de jaren daarvoor zelf de belangrijkste zaden had geplant, al moet je dat niet tegen de band zeggen. Toen ik in 2013 zanger Brett Anderson sprak over de comebackplaat Bloodsports, was het gesprek meteen voorbij toen de term Britpop viel. Gelukkig was ik daarop voorbereid en had ik het onderwerp tot de laatste vraag bewaard.

Ergens snap ik de band daarin wel. Natuurlijk valt niet te ontkennen dat Suede qua sound echt wel bij de Britpop hoort, maar op veel vlakken – niet in de laatste plaats tekstueel en visueel – was de band toch altijd een stuk volwassener en fijngevoeliger dan de hierboven genoemde vaandeldragers van het genre.

Tijdloos

Maar terug naar Coming Up, dat tijdens deze tour integraal wordt gespeeld. Een plaat die bol staat van de klassiekers: niet alleen singles als Trash, Beautiful Ones en Saturday Night, maar ook de albumtracks worden door het publiek vol enthousiasme ontvangen. De songs blijken tijdloos en een nummer als Picnic By The Motorway klinkt live zelfs beter dan de ietwat overgeproduceerde studioversie. De typische zangmaniertjes van Brett Anderson die op Coming Up zo duidelijk aanwezig waren en van Suede een echte ‘love it or hate it’-band maakten, zijn inmiddels flink afgezwakt. Maar de stem van Anderson is nog steeds uit duizenden herkenbaar en hij haalt alle noten nog prima, al kost dat bij Starcrazy even flink wat moeite. Dat nummer is sowieso het probleemgevalletje van de avond, wanneer Richard Oakes problemen met zijn gitaar krijgt en bijna het hele eerste couplet moet overslaan.

Als frontman is Anderson nog steeds het podiumbeest dat we al dertig jaar kennen: charismatisch, opzwepend en bij vlagen hyperactief. Zijn gezwaai met de microfoon en theatrale knievallen zou je makkelijk als over-de-top en cliché kunnen wegzetten, maar de inmiddels 54-jarige zanger komt er moeiteloos mee weg, omdat je simpelweg ziet dat het uit zijn tenen komt en dus geen kunstje is.

Dog Man Star

De setlist voor de tweede helft van de avond is al de hele tournee aan vele wijzigingen onderhevig, maar een ding was op voorhand duidelijk: liefhebbers van de laatste twee albums Night Thoughts (2016) en The Blue Hour (2018) komen maar matig aan hun trekken. Jammer, want het zijn juist die platen die tot het beste horen dat de band ooit maakte en bewijzen dat Suede zeker geen jaren ’90-nostalgieband is. De toegift Life Is Golden maakt dat als geen ander duidelijk: misschien wel de mooiste ballad die Suede ooit opnam.

Het zijn echter vooral de klassiekers die vanavond de dienst uitmaken, waarbij met name de tracks van Coming Up-voorganger Dog Man Star (1994) opvallen. We Are The Pigs is een van de hoogtepunten van de avond en Anderson maakt grote indruk wanneer hij solo met akoestische gitaar een vertolking van The Wild Ones ten gehore brengt. Wanneer de reguliere set vervolgens wordt afgesloten met drie nummers van het debuutalbum, heeft de geluidsman inmiddels een iets te liefdevolle relatie met de volumeknop en lopen de individuele instrumenten helaas wat in elkaar over. Met een lichte gehoorbeschadiging, maar zeer gelukkig dat na twee keer verzetten eindelijk deze geweldige avond kon plaatsvinden, keert iedereen huiswaarts.

Suede in TivoliVredenburg

Gezien op maandag 16 mei 2022

Foto‘s door Anne-Marie Kok