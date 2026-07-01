The Black Crowes in 013 (live-recensie)

Ter promotie van het begin 2026 verschenen album A Pound Of Feathers doet The Black Crowes twee warme zomeravonden achter elkaar 013 aan. Eerdere setlists van de tour lieten al zien dat broers Chris en Rich Robinson en hun band elke avond acht bekende nummers spelen naast acht minder vaak gespeelde songs – A Pound Of Hits en A Pound Of Deep Cuts, zeg maar. Dat belooft vast veel goeds.

Ook al is A Pound Of Feathers goed ontvangen, toch spelen de Crowes vaak maar één nummer per avond van dit nieuwe album. Vanavond is dat ook meteen openingsnummer Profane Prophecy. Go Faster volgt en die titel lijkt meteen een thema voor de avond, aangezien de band de nummers snel achter elkaar opvolgt zonder geouwehoer of gejam. Met Sting Me komt de eerste kraker voorbij en de sfeer zit er geweldig in. Was er de voorgaande nacht niet een voetbalwedstrijd met vervelende afloop geweest ofzo? Zo ja, dan zijn we dat binnen een kwartier vergeten; na deze drie openers staat The Black Crowes immers meteen al met 3-0 voor. Als de band daarna ook nog Jealous Again in het veld brengt, kan de avond meteen al niet meer stuk voor dat gedeelte van de fans dat vooral voor de hits komt.

Deep cuts

Vervolgens zijn de fans die blij worden van deep cuts aan de beurt, als Chris Robinson een nummer aankondigt dat nooit op een album heeft gestaan. Het blijkt het tijdens deze tour voor het eerst sinds lange tijd weer gespeelde Waiting Guilty. Vervolgens duiken ze nog dieper de eigen discografie in als ze Bring On, Bring On van Three Snakes And One Charm (1996) ten gehore brengen. “We haven’t played this in a million years”, zo zegt Chris. Dat valt ook wel weer mee, maar toch wordt het nummer voor het eerst sinds – even spieken op Setlist.fm – 2013 van stal gehaald.

Energieke Chris en stoïcijnse Rich

Vier jaar terug verbaasden we ons in AFAS Live er nog over dat voorman Chris Robinson ineens een echte rockster geworden leek te zijn. Inmiddels heeft hij zich alweer een andere look aangemeten: met zijn wilde haardos en zijn vale zwarte mouwloze shirt dat zijn al net zo vale tattoos ontbloot, lijkt hij eerder weggelopen uit Sons Of Anarchy. Maar wat maakt het uit zolang hij die prachtige stem nog heeft? Daarnaast heeft de energieke zanger er duidelijk zin in. 013 is lang niet uitverkocht, maar zijn spelplezier is er niet minder om. Rich Robinson heeft zoals gebruikelijk zijn gezicht in standje Droopy, wat ongetwijfeld betekent dat hij het reuze naar zijn zin heeft. Het blijft fascinerend hoe iemand zulke groovende, soulvolle en vette riffs kan spelen met zo’n stoïcijns gezicht.

Korte inzakker

Na een heerlijk eerste uur moet de gouden strot van Chris blijkbaar even rust hebben en is het de beurt aan Rich om een liedje te zingen. Dit wordt You Got The Silver, een nummer waarmee Keith Richards door de jaren heen menig Stones-optreden heeft doen inzakken, en datzelfde doet Rich hier nu ook. Chris mag nog wat langer rusten, want hierna is het tijd voor Thorn’s Progress, een jamsessie-achtig instrumentaal stuk dat vele minuten nergens naartoe gaat maar uiteindelijk uitkomt bij het altijd mooie Thorn In My Pride. Vanaf dat moment gaan de Crowes gelukkig weer verder waar ze het steengoede eerste uur gebleven waren en passeren de onverslijtbare klassiekers She Talks To Angels, Twice As Hard en Remedy de revue.

Morgen weer?

Traditiegetrouw sluit de band af met een cover, en dit keer is het Feelin’ Alright van Traffic. Wij voelen ons zeker ‘alright’ na deze heerlijke avond – sterker nog: we zouden morgen eigenlijk zo weer willen gaan. Zeker in de wetenschap dat er naast die acht hits ook weer acht verrassingen voorbij zullen komen.

Het is wel jammer dat twee avonden 013 (capaciteit: 3000) ondanks twee sterke nieuwe albums in recente jaren net iets te hoog gegrepen blijkt voor de Crowes, maar één avond zou dan weer binnen de kortste keren uitverkocht zijn geweest. Wellicht zou voor een volgend bezoek aan ons land twee avonden Ronda in TivoliVredenburg (capaciteit: 2000) een betere optie zijn? De bandleden zelf lijkt het weinig uit te maken. En mochten ze weer vollere zalen willen, dan kunnen ze alsnog de succesvolle Shake Your Money Maker Anniversary Tour vervolgen met een Southern Harmony And Musical Companion-tour, aangezien dat album in 2027 haar 35ste verjaardag viert. Dat vraagt toch zeker om een feestje?

The Black Crowes in 013, Tilburg

Gezien op dinsdag 30 juni 2026

Foto’s door Cristel Brouwer

Meer lezen over The Black Crowes? Bekijk hier Lust For Life 159, met een uitgebreid interview over het nieuwste album A Pound Of Feathers!