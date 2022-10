The Zombies in TivoliVredenburg (live-recensie)

De legendarische band The Zombies geeft tussen 25 september en 4 oktober maar liefst acht concerten in ons land, als onderdeel van de Life Is A Merry-Go-Round-tournee. Waar menig tijdgenoot – voor zover ze er nog zijn – zou kiezen voor een grote, gegarandeerd uitverkochte show, neemt de groep rond Colin Blunstone en Rod Argent schijnbaar genoegen met halflege zalen. Maar dan wel acht stuks.

Waarom zou je ook enkel in het prestigieuze Concertgebouw van Amsterdam neerstrijken als je daarnaast ook theaters in Heerlen, Tilburg, Leeuwarden, Vlissingen, Utrecht, Den Haag én Zwolle kunt aandoen? Welke show je ook bezoekt, overal word je welkom geheten door een diepe stem die je uitnodigt mee te gaan ‘on a musical journey, starting in 1964 and continuing all the way to the present day’.

Een muzikale tijdreis met The Zombies



Een reis, dat is het in het geval van The Zombies zeker geweest. De groep bestond slechts een korte periode, tussen 1961 en 1967, waarna de mannen wereldwijd hun grootste hit zouden scoren met Time Of The Season. Na The Zombies vormde toetsenist/zanger Rod Argent de band Argent, terwijl zanger Colin Blunstone een solocarrière begon. Pas vanaf begin deze eeuw deelden de twee regelmatiger het podium en de studio, en volgde er nieuw materiaal. Maar hoewel de introstem een chronologisch oeuvre-overzicht doet vermoeden, wordt op zondag 2 oktober in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, Utrecht gekozen voor een aparte mengeling van oud en nieuw, nog niet uitgebracht en door anderen grootgemaakt werk.

Zo start de avond met Moving On en I Want You Back Again: laatstgenoemde was ooit een nummer van The Zombies en werd vervolgens gecoverd door Tom Petty. Blunstone en co. voeren hier dan weer een cover uit van die cover en niet zozeer van hun eigen b-side (volgt u het nog?). Nog zo’n b-side is het nummer I Love You, dat in de uitvoering door onehitwonder People! in 1968 een top 20-hit werd in de Verenigde Staten.

Fier overeind

Veel meer hoef je niet te horen om de conclusie te kunnen trekken dat The Zombies ook anno 2022 nog fier overeind staat. Blunstone en Argent worden tegenwoordig vergezeld door drummer Steve Rodford, onderdeel van The Zombies sinds 2001, sessiegitarist Tom Toomey (sinds 2010) en Søren Koch op basgitaar sinds een jaar of vier. Dat er nog leven in de band zit, blijkt ook wel uit het feit dat de heren een drietal nieuwe nummer spelen van een nieuw album dat begin 2023 het licht moet gaan zien. Op de plaat, zo vertelt Argent, klinken prachtige partijen ingespeeld door het strijkkwartet van Electric Light Orchestra – maar bij gebrek aan strijkers moeten we die er zelf maar even bij verzinnen.

Wat opvalt, is dat Blunstone meer moeite lijkt te hebben met dit nieuwe materiaal dan met het eveneens vocaal zeer uitdagende werk uit de sixties. Wellicht een kwestie van gewenning? Wanneer Tell Her No of de feestelijke mash-up You’ve Really Got A Hold On Me/Bring It On Home To Me klinkt, valt nauwelijks op dat hier een band staat die al meer dan zestig jaar geleden begon.

Odessey And Oracle

Van chronologisch spelen was al geen sprake, maar vanavond klinkt ook solowerk van beide frontmannen. Een breekbaar Old And Wise, oorspronkelijk van The Alan Parsons Project met zang van Blunstone, wordt kracht bijgezet door een rake gitaarsolo van Toomey. Later op de avond klinkt het swingende Hold Your Head Up van Argent. Maar over naar de orde van de dag: Odessey And Oracle. Dit meesterwerk van The Zombies uit 1968 is wellicht de reden dat de band vandaag de dag nog steeds deze mate van bekendheid geniet en daar zijn de heren zich ook maar al te goed van bewust.

Zo krijgen we in een blokje maar liefst vijf tracks van die plaat – Care Of Cell 44, This Will Be Our Year, A Rose For Emily, I Want Her She Wants Me en natuurlijk Time Of The Season. In sommige nummers is een grotere rol weggelegd voor Argent als vocalist of weet bassist Søren Koch weer zijn eigen draai te geven aan dit prachtig meerstemmige repertoire, wat Blunstone genoeg tijd geeft om wat op adem te komen voor het werk dat nog volgt.

Cultstatus

Wat misschien wel het meest bijzondere is aan deze avond, is dat The Zombies ook onder een nieuwe generatie een zekere cultstatus lijkt te hebben bereikt. De jeugd baant zich naarmate de avond vordert steeds verder een weg naar voren, tot zich uiteindelijk tussen de statige rijen rode stoelen van de Grote Zaal en het podium een kleine, maar uitbundig dansende menigte van jong en oud heeft gevormd. Een menigte die ook tijdens de afsluitende songs She’s Not There en The Way I Feel Inside, intiem uitgevoerd door de enige originele Zombies Argent en Blunstone, niet van ophouden weet. Zo blijkt: de band hoeft helemaal geen clap-alongs te forceren: de tijdloze songs die de mannen al in de sixties schreven, zijn genoeg om tot het einde der tijden liefhebbers op de been te krijgen. Ook al is dan slechts een derde van TivoliVredenburg gevuld.

The Zombies in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op zondag 2 oktober 2022

Foto’s door Rob Sneltjes

