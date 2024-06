Tom Morello in 013 (fotoverslag)

Er zijn na de jaren tachtig misschien niet heel veel echte gitaarhelden meer opgestaan, maar Tom Morello is er zeker een van. De man heeft een direct herkenbare stijl, maakte geweldige platen als lid van Rage Against The Machine, was onderdeel van ‘supergroups’ Audioslave en Prophets Of Rage, en werkte ook veelvuldig samen met Bruce Springsteen. Daarnaast was hij onlangs niet voor niets als een van Mark Knopfler’s Guitar Heroes te horen op een nieuwe liefdadigheidssingle en mag hij op 4 juli de Sena Performers European Guitar Award in ontvangst nemen in Bergen op Zoom. De gitarist en activist gaf gisteravond een van begin tot eind boeiende soloshow in 013. Natuurlijk trakteerde hij het publiek op de nodige hoogtepunten uit zijn imposante bandverleden, maar er waren ook covers van songs van Bruce Springsteen en John Lennon. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Robin Looy!

Tom Morello in 013, Tilburg

Gezien op dinsdag 18 juni 2024

Foto’s door Robin Looy