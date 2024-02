Mark Knopfler strikt tientallen rocksterren voor nieuwe versie van Going Home (Theme From Local Hero) (nieuws)

Mark Knopfler kondigde onlangs al een nieuw soloalbum aan (One Deep River), maar op 15 maart komt de voormalige Dire Straits-frontman ook nog met een nieuwe versie van zijn Going Home (Theme From Local Hero). Voor deze opname wist de gitarist/zanger ruim zestig beroemde collega’s te strikken, onder wie Eric Clapton, Brian May, Pete Townshend, Joe Walsh, Slash en Bruce Springsteen.

Zoals de bijtitel al aangeeft, schreef Knopfler het nummer oorspronkelijk voor de film Local Hero uit 1983. Het instrumentale stuk werd een hit in Nederland en behoort tot zijn bekendste solowerk. Met de nieuwe versie, die op 15 maart verschijnt, zet de muzikant zich in voor het goede doel: de opbrengst gaat naar de Teenage Cancer Trust en Teen Cancer America. De hoesafbeelding op de single werd ontworpen door Sir Peter Blake (o.a. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles).

Voor de liefdadigheidssingle wist Knopfler dus een who’s who van legendarische rockmuzikanten te rekruteren, maar extra bijzonder is dat het nummer opent met de laatste opname van Jeff Beck, de in januari vorig jaar overleden gitaargrootheid. Verder zijn er bijdragen van leden van enkele van de belangrijkste bands uit de popgeschiedenis: van The Beatles (Ringo Starr) en The Rolling Stones (Ronnie Wood) tot Black Sabbath (Tony Iommi) en Guns N’ Roses (Slash).

Mark Knopfler’s Guitar Heroes

Roger Daltrey van The Who speelt harmonica op het nummer, terwijl Sting de baspartijen verzorgt. Verder staan er vooral veel gitaarhelden op de lange lijst met gastartiesten. Een kleine greep: Eric Clapton, Ry Cooder, Peter Frampton, David Gilmour (Pink Floyd), Buddy Guy, Joan Jett, Alex Lifeson (Rush), Steve Lukather (Toto), Phil Manzanera (Roxy Music), Hank Marvin (The Shadows), Brian May (Queen), Tom Morello (Rage Against The Machine), Rick Nielsen (Cheap Trick), Orianthi, Nile Rodgers, Joe Satriani, Steve Vai en Joe Walsh.

Het nummer, dat in deze versie negen minuten duurt, verschijnt onder de naam Mark Knopfler’s Guitar Heroes op cd, vinyl en als cd/bluray-set. Knopflers volledig nieuwe studioalbum One Deep River (waar Going Home overigens niet op te vinden is) komt uit op 12 april.

Foto: Luuk Denekamp (Mark Knopfler in Ziggo Dome, 13 mei 2013)