Graspop Metal Meeting 2023 (fotoverslag)

Terwijl er afgelopen weekend in Nederland veel te doen was om Pinkpop verzamelden duizenden metalheads zich in het Belgische Dessel voor Graspop Metal Meeting. Deze keer bleek er zowaar enige overlap te zijn in de programmering van beide festivals: ‘supergroup’ Hollywood Vampires (met Alice Cooper, Johnny Depp en Aerosmiths Joe Perry) speelde een dag eerder al in Landgraaf en Disturbed stond oorspronkelijk ook op het Pinkpop-affiche – ware het niet dat die band uiteindelijk afhaakte. Bij onze zuiderburen gaven David Draiman en de zijnen wel acte de présence.

Disturbed was niet de enige naam waarmee Graspop zich dit jaar onderscheidde. Zo kon je hier de legendarische hardrockbands Def Leppard en Mötley Crüe zien, die beide Nederland niet in hun tourschema’s hebben opgenomen. Verder puilde de line-up weer uit van de grote namen: Guns N’ Roses, Slipknot, Pantera, Billy Idol (als onderdeel van Generation Sex), Alter Bridge, Airbourne, Machine Head, Ghost en nog vele anderen. Fotograaf Robin Looy was erbij om al deze heavy helden vast te leggen. Of nou ja, niet allemaal: van Guns N’ Roses hebben we helaas geen beelden. Maar gelukkig kwam Slash nog wel even langs tijdens het optreden van Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello!

Graspop Metal Meeting

Gezien op 15, 16, 17 en 18 juni 2023

Foto’s door Robin Looy