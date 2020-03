Bekijk de nieuwe videoclip van Deep Purple

Deep Purple heeft een nieuwe videoclip uitgebracht. Throw My Bones is het eerste voorproefje van het nieuwe album Whoosh!, dat op 12 juni verschijnt.

De videoclip van Throw My Bones wordt op de website van de legendarische hardrockband als volgt omschreven: “Een uitnodiging om een stap terug te doen en het grotere geheel te zien, een ‘call for action’ en een uitnodiging om de planeet en de huidige situatie op aarde te observeren.” Precies zoals de astronaut in de video doet, dus.

Whoosh! is de opvolger van het in 2017 verschenen InFinite. Op de website van Deep Purple zegt gitarist Steve Morse: “We hebben de dingen aan dit album toegevoegd die de hele band blij maken, inclusief Bob Ezrin.” Producer Ezrin is bekend van zijn werk op albumklassiekers van onder andere KISS, Alice Cooper en Pink Floyd.

Deep Purple bestaat tegenwoordig uit zanger Ian Gillan, bassist Roger Glover, drummer Ian Paice, gitarist Steve Morse en toetsenist Don Airey.